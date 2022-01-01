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Увага! Знову, невеликий ЗБІР на прапори Нікополя нашим воїнам на фронт


Думаю, не треба казати, яку роль грає прапор Рідного Міста у тебе в бойовій машині або в окопі, коли ти перебуваєш на фронті. Ми роздали нашим воїнам вже понад 150 прапорів і ви це можете бачити на фото, які надсилають Нікопольчани з фронту.

Наразі прапори у студії закінчилися, але вже утворилася не велика черга. Самі купити багато не можемо. Відправлення беремо на себе.

Вартість одного – 450 грн.

Намір зібрати 9 000 грн. відразу на 20 прапорів

Сума збору: – 9 000 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

Пумб Банк

4211 1305 0081 6444

Credit Dnipro

Оксана Зеленяк

Нагадаю, що прапори нашого міста віддаємо чи відправляємо на фронт Нікопольчанам, нашим воїнам у розташування – Безкоштовно. Хто хоче просто замовити собі чи купити у нас – це не до нас. Ось посилання, де ми замовляємо, робіть замовлення самостійно: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html

Від наших воїнів бажано фотографію прапора після отримання. Це не звіт, просто Нікопольчанам буде приємно.

За підсумками збору щодня на ТГ каналі: «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpua

Всім дякую!
Все буде Україна!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 08:39
За підсумками дня збору на прапори Нікополя нашим воїнам на фронт

Сума збору: – 9 000 грн.

На зараз зібрано: - 2 100 грн.
Залишилось зібрати: - 6 900 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

Пумб Банк

4211 1305 0081 6444

Credit Dnipro

Оксана Зеленяк


Детальніше про збір:
https://t.me/nikopoldpua/27178
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С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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