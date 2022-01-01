Увага! Знову, невеликий ЗБІР на прапори Нікополя нашим воїнам на фронт

Думаю, не треба казати, яку роль грає прапор Рідного Міста у тебе в бойовій машині або в окопі, коли ти перебуваєш на фронті. Ми роздали нашим воїнам вже понад 150 прапорів і ви це можете бачити на фото, які надсилають Нікопольчани з фронту.
Наразі прапори у студії закінчилися, але вже утворилася не велика черга. Самі купити багато не можемо. Відправлення беремо на себе.
Вартість одного – 450 грн.
Намір зібрати 9 000 грн. відразу на 20 прапорів
Сума збору: – 9 000 грн.
Карти для збору:
4314 1402 0935 9592
Пумб Банк
4211 1305 0081 6444
Credit Dnipro
Оксана Зеленяк
Нагадаю, що прапори нашого міста віддаємо чи відправляємо на фронт Нікопольчанам, нашим воїнам у розташування – Безкоштовно. Хто хоче просто замовити собі чи купити у нас – це не до нас. Ось посилання, де ми замовляємо, робіть замовлення самостійно: http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html
Від наших воїнів бажано фотографію прапора після отримання. Це не звіт, просто Нікопольчанам буде приємно.
За підсумками збору щодня на ТГ каналі: «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpuaВсім дякую!
Все буде Україна!
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