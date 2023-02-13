Флаг Никополя нашим воинам

Не так давно отправлял посылочку нашим под Бахмут и когда уже была собрана попросили и флаг Никополя.
Более того сказали что будут ждать пока не найду или закажу.
Я столкнулся с реальной трудностью.
Что б купить в городе - Нет ни где.
Заказ - несколько дней.
Нашел один в музее и отправил.
Шаман и Никопольчане которые с ним рядом очень рады и хотят пронести его по фронтам, после победы пронести в колоне по Никополю и вернуть в музей.
См: http://city-nikopol.com.ua/9809-zvernennja-nkopolchanina-a-zaraz-vjskovogo-lkarja-shamana-z-slavetnoyi-93-yi-do-nas-druzv-susdv-ta-vsh-nkopolchan.html
Тогда я подумал вот что: - Отправлю и закажу с десяток или более флагов нашего города что б более не было такой проблемы.
Кому сам что отправлять буду то и флаг, кто спросит для наших воинов - отдам или отправлю. Как то так.Это НЕ сбор средств,
с такой суммой мы и с соседями-друзьями справимся, просто если кто то хочет принять участие
:Моя карта
:
5355 0820 1531 9930
УкрГазБанк
Заказывать будем здесь: https://www.prostil.com.ua/flag-nikopolya.html
Уже есть 500 грн. сколько насобираем, до конца недели, столько флагов и закажу. Увидите фото и видео. Думаю с фронта тоже. Уверен что дело нужное и правильное! Нашим воинам это очень важно!
Всем спасибо!
Все будет Украина!
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