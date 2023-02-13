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Флаг Никополя нашим воинам


Не так давно отправлял посылочку нашим под Бахмут и когда уже была собрана попросили и флаг Никополя. 
Более того сказали что будут ждать пока не найду или закажу. 
Я столкнулся с реальной трудностью. 
Что б купить в городе - Нет ни где. 
Заказ - несколько дней. 
Нашел один в музее и отправил. 

Шаман и Никопольчане которые с ним рядом очень рады и хотят пронести его по фронтам, после победы пронести в колоне по Никополю и вернуть в музей.

См:  http://city-nikopol.com.ua/9809-zvernennja-nkopolchanina-a-zaraz-vjskovogo-lkarja-shamana-z-slavetnoyi-93-yi-do-nas-druzv-susdv-ta-vsh-nkopolchan.html

Тогда я подумал вот что: - Отправлю и закажу с десяток или более флагов нашего города что б более не было такой проблемы. 
Кому сам что отправлять буду то и флаг, кто спросит для наших воинов - отдам или отправлю. Как то так.

Это НЕ сбор средств, с такой суммой мы и с соседями-друзьями справимся, просто если кто то хочет принять участие:

Моя карта:

5355 0820 1531 9930 

УкрГазБанк

Заказывать будем здесь: 
https://www.prostil.com.ua/flag-nikopolya.html

Уже есть 500 грн. сколько насобираем, до конца недели, столько флагов и закажу. Увидите фото и видео. Думаю с фронта тоже. 

Уверен что дело нужное и правильное! Нашим воинам это очень важно! 

Всем спасибо!
Все будет Украина!

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2 комментария

Виктор Артеменко Вчера, 09:24
За вчерашний день на флаги Никополя нашим воинам собрано: на карту - 2130 грн. + 200 грн. принесли в студию + 500 грн. переведено ранее

Итого: 2830
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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Виктор Артеменко Сегодня, 11:46
За вчерашний день на флаги Никополя нашим воинам собрано: на карту - 950 грн. + 2830 грн. собрано ранее

Итого: 3 780 грн.
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба

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