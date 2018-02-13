Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


На правах рекламы

Ваша реклама на сайте газеты "ГОРОД Никополь" (обновлено)

Размещение рекламных БАННЕРОВ, имиджевых статей и рекламных видео роликов на сайте газеты ГОРОД Никополь ( отвечает по двум доменам: nikopol.dp.ua, city-nikopol.com.ua)
более 3000 пользователей в день (открытые счетчики внизу сайта)

Рекламная статья
- Размещение рекламной статьи на сайте( см. пример:«Auto CLASS» – это класс!) = 500 грн.
Размещается в рубрике «на правах рекламмы», некоторое время находится на главной странице сайта, и всегда прекрасно индексируется поисковниками.

Баннеры: 

 

Сквозной
По центру сайта, на Главной, под надписью "Добавить новость", в центре кратких новостей и внизу под листингом всех новостей. Так же вверху и внизу каждой новости.
Размером 468px Х 60px = 1200 грн. месяц; 6 000 грн. пол года 
Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте
 
Пример:

 
В правом (левом) верхнем углу сайта 

Размером 468px Х 60px = 250 грн. неделя; 800 грн. месяц
Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте

Пример:



В правой колонке:
   Размером 300px Х 200px =  500 грн. месяц
Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте
Пример: 




 (примечание: в отбражении данного примера размер баннера меньше)
 
Анонсы неблаготворительных концертов, корпоративных событий, поздравления и др. размещаем в виде статьи на главной в рубрике "Анонсы и предложения" 

Стоимость размещения: 100 грн.
 
Цены указаны на НЕ политическую рекламу.
 
 
По возникшим вопросам обращайтесь:
г. Никополь ул. И.Сирка 8/2  моб. 050 7085305, 096 9727785
e-mail: office@nikopol.dp.ua, гл.редактор Виктор Артеменко  
И еще: 

Что делать, если очень захотелось помочь нашему сайту? 

1. Не поддаваться панике. Возможно, это пройдет.
2. Если же желание помочь не прошло, а наоборот стало усиливаться, предлагаем следующие способы оказания помощи:

a. словом;    Вы можете привлечь как можно больше читателей рассказав о нас друзья и знакомым.
б. делом;     Вы можете разместить на нашем сайте рекламу своего предприятия или посоветовать друзьям и знакомым.
в. гривной;   Вы можете перечислить любую сумму благотворительной помощи на указанный счет.

 

 Ваша реклама на сайте газеты "ГОРОД Никополь" (обновлено)

 

Огромное спасибо за помощь!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: На правах рекламы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:52Просмотров: 80 002 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.