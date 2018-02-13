Ваша реклама на сайте газеты "ГОРОД Никополь" (обновлено)
Размещение рекламных БАННЕРОВ, имиджевых статей и рекламных видео роликов на сайте газеты ГОРОД Никополь ( отвечает по двум доменам: nikopol.dp.ua, city-nikopol.com.ua)
более 3000 пользователей в день (открытые счетчики внизу сайта)
Рекламная статья
- Размещение рекламной статьи на сайте( см. пример:«Auto CLASS» – это класс!) = 500 грн.
Размещается в рубрике «на правах рекламмы», некоторое время находится на главной странице сайта, и всегда прекрасно индексируется поисковниками.
Баннеры:
Размером 468px Х 60px = 250 грн. неделя; 800 грн. месяц
Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте
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Размером 300px Х 200px = 500 грн. месяц
Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте
Пример:
e-mail: office@nikopol.dp.ua, гл.редактор Виктор Артеменко
И еще:
Что делать, если очень захотелось помочь нашему сайту?
1. Не поддаваться панике. Возможно, это пройдет.
2. Если же желание помочь не прошло, а наоборот стало усиливаться, предлагаем следующие способы оказания помощи:
a. словом; Вы можете привлечь как можно больше читателей рассказав о нас друзья и знакомым.
б. делом; Вы можете разместить на нашем сайте рекламу своего предприятия или посоветовать друзьям и знакомым.
в. гривной; Вы можете перечислить любую сумму благотворительной помощи на указанный счет.
Огромное спасибо за помощь!
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