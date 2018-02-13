 Ваша реклама на сайте газеты "ГОРОД Никополь" (обновлено)

Размещение рекламных БАННЕРОВ, имиджевых статей и рекламных видео роликов на сайте газеты ГОРОД Никополь ( отвечает по двум доменам: nikopol.dp.ua, city-nikopol.com.ua)

более 3000 пользователей в день (открытые счетчики внизу сайта)



Рекламная статья

- Размещение рекламной статьи на сайте( см. пример:«Auto CLASS» – это класс!) = 500 грн.

Размещается в рубрике «на правах рекламмы», некоторое время находится на главной странице сайта, и всегда прекрасно индексируется поисковниками.



Баннеры:

Сквозной

По центру сайта, на Главной, под надписью "Добавить новость", в центре кратких новостей и внизу под листингом всех новостей. Так же вверху и внизу каждой новости.

Размером 468px Х 60px = 1200 грн. месяц; 6 000 грн. пол года

Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте

Пример:

В правом (левом) верхнем углу сайта

Размером 468px Х 60px = 250 грн. неделя; 800 грн. месяц

Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте

Пример:







В правой колонке:

Размером 300px Х 200px = 500 грн. месяц

Банер кликабельный на Ваш сайт или на рекламную статью на нашем сайте

Пример:









(примечание: в отбражении данного примера размер баннера меньше) Анонсы неблаготворительных концертов, корпоративных событий, поздравления и др. размещаем в виде статьи на главной в рубрике "Анонсы и предложения"

Стоимость размещения: 100 грн. Цены указаны на НЕ политическую рекламу. По возникшим вопросам обращайтесь: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 моб. 050 7085305, 096 9727785

e-mail: office@nikopol.dp.ua, гл.редактор Виктор Артеменко г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 моб.e-mail: office@nikopol.dp.ua, гл.редактор Виктор Артеменко

И еще:

Что делать, если очень захотелось помочь нашему сайту?

1. Не поддаваться панике. Возможно, это пройдет.

2. Если же желание помочь не прошло, а наоборот стало усиливаться, предлагаем следующие способы оказания помощи:

a. словом; Вы можете привлечь как можно больше читателей рассказав о нас друзья и знакомым.

б. делом; Вы можете разместить на нашем сайте рекламу своего предприятия или посоветовать друзьям и знакомым.

в. гривной; Вы можете перечислить любую сумму благотворительной помощи на указанный счет.

Огромное спасибо за помощь!