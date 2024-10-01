Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитання



Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитання







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Нікополь: Міський голова за підсумками сесії та відповіді на запитанняПідписатися на НАШ ТГ канал: https://t.me/nikopoldpua/41081

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