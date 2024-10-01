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Нікополь. За підсумками Збору на потужний комплект 4G-зв’язку для наших захисників!


Далі - перевірка - відправка - фото, відео від захистників



Всім дякуємо!
Все буде Україна!!!

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