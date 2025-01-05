Увага! Оголошуємо новий, хоч і невеликий, але надзвичайно важливий збір – на прапори Нікополя для наших воїнів!

Друзі, вже кілька років ми надсилаємо прапори рідного Нікополя нашим захисникам на фронт. Востаннє такий збір проводили 05.01.2025
– тоді вдалося закупити 20 прапорів.
18 із них вже в бойових підрозділах, один чекає на відправку, ще один – висить у мене за спиною в студії.І все. Запасів більше немає.
А прапор рідного міста в окопі чи бойовій машині — це не просто тканина. Це підтримка. Це памʼять про дім. Це віра в перемогу.
Наші воїни надсилають фото з цими прапорами — це завжди зворушливо й мотивує продовжувати.
👉 Разом із прапорами ми також відправляємо образи Божої Матері, які безкоштовно надає нікополець Олександр,
а від сьогодні — ще й ляльки-мотанки, які передала нікопольчанка Надія.
Це символи захисту, молитви й зв’язку з рідною землею.
Плануємо закупити ще 20 прапорів.
Вартість одного прапора — 450 грн.Загальна сума збору: 9 000 грн.
💳 Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
Звіт про надходження та витрати коштів — щодня на ТГ-каналі:«Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»
Щиро дякуємо кожному, хто долучається.
Разом — сила.
Все буде Україна! 💙💛