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Увага! Оголошуємо новий, хоч і невеликий, але надзвичайно важливий збір – на прапори Нікополя для наших воїнів!


Друзі, вже кілька років ми надсилаємо прапори рідного Нікополя нашим захисникам на фронт. Востаннє такий збір проводили 05.01.2025 – тоді вдалося закупити 20 прапорів.
18 із них вже в бойових підрозділах, один чекає на відправку, ще один – висить у мене за спиною в студії.

І все. Запасів більше немає.

А прапор рідного міста в окопі чи бойовій машині — це не просто тканина. Це підтримка. Це памʼять про дім. Це віра в перемогу.
Наші воїни надсилають фото з цими прапорами — це завжди зворушливо й мотивує продовжувати.

👉 Разом із прапорами ми також відправляємо образи Божої Матері, які безкоштовно надає нікополець Олександр,
а від сьогодні — ще й ляльки-мотанки, які передала нікопольчанка Надія.
Це символи захисту, молитви й зв’язку з рідною землею.



Плануємо закупити ще 20 прапорів.
Вартість одного прапора — 450 грн.

Загальна сума збору: 9 000 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Звіт про надходження та витрати коштів — щодня на ТГ-каналі:
«Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»

Щиро дякуємо кожному, хто долучається.
Разом — сила.
Все буде Україна! 💙💛

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