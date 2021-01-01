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Александр Саюк: Доброго вечора, Нікополь!



За цей день надзвичайних ситуацій не траплялось, все працює як і повинно, в штатному режимі.
Про запитання, які звучать від жителів міста найчастіше:

Чому так часто звучать сирени? Бо в країні війна! Військові стоять на варті нашої безпеки й при найменшій загрозі сповіщають про це нас.

Реагувати на них можна лише в один спосіб - йти до укриття.

Щодо оголошення з’явитись усім чоловікам 20-60 років до військкомату - інформація достовірна, триває набір, приходьте до центру комплектування.

Які міри приймаються щодо світломаскування? За наказом військових ми вжили усі необхідні заходи - світло на набережній не буде вмикатись. Прохання не телефонувати до диспетчерської “МАД-1” з цього приводу.

Ворога біля нашого міста немає, сподіваюсь і цієї ночі у місті буде спокійно. Все буде добре, ми готові та знаємо, що робити.

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