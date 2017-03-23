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На правах рекламы / Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров» (Вчера, 14:39)
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Принцип метода очистки состоит в отделении воды от химических, токсических и биологических соединений через полупроницаемую мембрану и основан на тех же природных процессах, которые происходят, например, в клетках любого живого организма.
Употребление воды ТМ «Жив-Здоров» обеспечит здоровье Вашим сотрудникам. Использование ее в импортной бытовой технике (чайники, кофеварки, кулеры) гарантирует их бесперебойную работу и долговечность.
Доставка воды осуществляется согласно Вашей заявки в нужном количестве и в удобное для Вас время в стерильных и тщательно укупоренных 19-ти литровых емкостях из поликарбоната, используемых как оборотная тара.
Стоимость бутыля оплачивается один раз при первой поставке воды.
Имеющиеся у Вас бутыли мы также можем принять в оборот, в этом случае их стоимость оплачивать не нужно (единственное условие – бутыль должен быть без механических повреждений и чистый).
В настоящее время Вы можете также воспользоваться акционным предложением: оплатив поставку пяти бутылей воды, Вы получаете поликарбонатный бутыль и совместимую с ним механическую помпу в безоплатное пользование на все время нашего сотрудничества. Для предприятий и организаций также возможно предоставление тары и аксессуаров в безоплатное пользование без внесения предоплаты за поставленную воду.
Наряду с доставкой воды мы можем обеспечить Вас необходимыми аксессуарами для еще более комфортного пользования водой ТМ «Жив-Здоров»: надежными и простыми в использовании аппаратами для нагрева и охлаждения воды (кулерами) в широком ассортименте, различающимися по мощности, размеру и цене, механическими помпами, раздатчиками воды (диспенсерами), держателями одноразовых стаканов.
Кроме того, нашу воду Вы можете приобрести в пункте продажи воды по адресу ул. Крепака 2 (здание гостиницы «Родина»).
На воду, тару и сопутствующие товары имеются санитарно-гигиенические заключения.
Расчет за поставленную продукцию производится в удобной для Вас форме (наличной, безналичной), возможна отсрочка платежа.
Доставка воды в Никополе осуществляется 6 дней в неделю (кроме воскресенья): с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 18 часов.
Пункт продажи воды работает без выходных и перерыва с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 8 до 18 часов.
Заказать пробную партию воды, договориться о проведении бесплатного експресс-анализа используемой Вами воды и получить ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете по тел.: (0566) 68-11-11, (050) 13-15-444, (063) 678-87-87, (098) 013-36-06
E-mail: woda.nikopol@gmail.com
Стоит отметить, что мы предлагаем исключительное качество воды, а цены ниже магазинных!
От редакции:
Проверено.
Уже несколько лет пользуемся услугами. Водичка хорошая, я если учесть что часто нет воды вообще, даже с крана в чайник набрать, а у нас есть ВСЕГДА! Чистая и не дорого. Кто был в редакции видели
Сегодня, 23 марта 2017 опять нет воды в Старой части, а у нас есть
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На правах рекламы » Просмотров: 33102 » Комментариев:0
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Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
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Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
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