Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.

Принцип метода очистки состоит в отделении воды от химических, токсических и биологических соединений через полупроницаемую мембрану и основан на тех же природных процессах, которые происходят, например, в клетках любого живого организма.

Употребление воды ТМ «Жив-Здоров» обеспечит здоровье Вашим сотрудникам. Использование ее в импортной бытовой технике (чайники, кофеварки, кулеры) гарантирует их бесперебойную работу и долговечность.

Доставка воды осуществляется согласно Вашей заявки в нужном количестве и в удобное для Вас время в стерильных и тщательно укупоренных 19-ти литровых емкостях из поликарбоната, используемых как оборотная тара.

Стоимость бутыля оплачивается один раз при первой поставке воды.

Имеющиеся у Вас бутыли мы также можем принять в оборот, в этом случае их стоимость оплачивать не нужно (единственное условие – бутыль должен быть без механических повреждений и чистый).

В настоящее время Вы можете также воспользоваться акционным предложением: оплатив поставку пяти бутылей воды, Вы получаете поликарбонатный бутыль и совместимую с ним механическую помпу в безоплатное пользование на все время нашего сотрудничества. Для предприятий и организаций также возможно предоставление тары и аксессуаров в безоплатное пользование без внесения предоплаты за поставленную воду.

Наряду с доставкой воды мы можем обеспечить Вас необходимыми аксессуарами для еще более комфортного пользования водой ТМ «Жив-Здоров»: надежными и простыми в использовании аппаратами для нагрева и охлаждения воды (кулерами) в широком ассортименте, различающимися по мощности, размеру и цене, механическими помпами, раздатчиками воды (диспенсерами), держателями одноразовых стаканов.

Кроме того, нашу воду Вы можете приобрести в пункте продажи воды по адресу ул. Крепака 2 (здание гостиницы «Родина»).

На воду, тару и сопутствующие товары имеются санитарно-гигиенические заключения.

Расчет за поставленную продукцию производится в удобной для Вас форме (наличной, безналичной), возможна отсрочка платежа.

Доставка воды в Никополе осуществляется 6 дней в неделю (кроме воскресенья): с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 18 часов.

Пункт продажи воды работает без выходных и перерыва с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 8 до 18 часов.

Заказать пробную партию воды, договориться о проведении бесплатного експресс-анализа используемой Вами воды и получить ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете по тел.: (0566) 68-11-11, (050) 13-15-444, (063) 678-87-87, (098) 013-36-06

E-mail: woda.nikopol@gmail.com





Стоит отметить, что мы предлагаем исключительное качество воды , а цены ниже магазинных !

От редакции:

Проверено.

Уже несколько лет пользуемся услугами. Водичка хорошая, я если учесть что часто нет воды вообще, даже с крана в чайник набрать, а у нас есть ВСЕГДА! Чистая и не дорого. Кто был в редакции видели

Сегодня, 23 марта 2017 опять нет воды в Старой части, а у нас есть

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