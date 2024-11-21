За підсумками збору «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30, та не тільки



За підсумками збору «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30, та не тільки



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Доброго вечора, ми з Нікополя!

За підсумками збору «Гориничу» на прилад нічного бачення NVG 30, та не тільки✔️ Підписатися на Telegram канал

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