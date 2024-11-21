Увага! Збір на портативний детектор дронів "Ванільний Цукорок"
Наші захисники в окопах дуже потребують сучасного приладу — портативного детектора дронів "Ванільний Цукорок". Давайте допоможемо разом!
Що це за прилад?
"Ванільний Цукорок" — це пристрій радіоелектронної розвідки, який працює в режимі пасивного прослуховування ефіру. Він не передає сигналів і тому залишається невидимим для ворога. Прилад виявляє та ідентифікує канали зв’язку ворожих дронів та БПЛА, завчасно попереджаючи про їхнє наближення.
Мета збору:
🔹 Ціна одного комплекту — 4 500 грн.
🔹 Плануємо придбати 5 комплектів. Загальна сума збору: = 22 500 грн.
Реквізити для донатів:
💳 ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(є у реєстрі волонтерів податкової для юросіб)
💳 АБанк (Віктор Артеменко)
4323 3450 1483 2597
Де плануємо купувати:
Посилання на товар
Якщо є пропозиції (дешевші варіанти, але обов’язково нові), телефонуйте:
📞 050 708 5305 (Віктор Артеменко)
Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися у Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!». По завершенні збору — фото- та відеозвіти з передачі приладів нашим захисникам.
Репост теж допомога!
Разом до перемоги! 🇺🇦
Все буде Україна!
Общая сумма сбора на детекторы дронов "Цукорок ванильний" для наших военных будет изменена завтра, сразу после тестирования предоставленного образца
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