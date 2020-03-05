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Пакеты с логотипом Вашего магазина, предприятия, фирмы и т.п.

Фирменный логотип на пакетах - самый доступный вид рекламы, действует активно, в той социальной среде, которая нужна именно Вам.

Это достаточно действенный рекламный ход. И, пусть не каждый прохожий сразу кинется покупать у Вас товар, но знать о Вашем существовании он будет обязательно, и это уже не мало.

 Полиэтиленовые пакеты разной плотности, формы и размеров уже много лет успешно используют, с нашей помощью, многие магазины города Никополь. Ведь стоимость пакета не сильно отличается от стоимости тех что Вы и так закупаете только с чужим логотипом, зачастую сами того не подозревая еще и делая рекламу сторонней организации, товару и т.п.
Мы же предлагаем Вам работать на себя по полной. 

Минимальный заказ (маечки) - 5000 шт.

Звоните: 050 172 87 46 (Оксана)

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