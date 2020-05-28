ВСЕ НОВОСТИ:

Увага!!! КП «Нікопольводоканал» Проводитиме Ремонтні Роботи Та Дезінфекцію З 23:00 29.05.2020р. До 22:00 31.05.2020р.

У період з 23-00 години 29 травня 2020 року до 22-00 години 31 травня 2020 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка з повною зупинкою водопостачання.

У п’ятницю 29 травня з 23-00 години до 03-00 години 31 травня 2020 року  водопостачання міста буде відключено.

З 03-00 години до 22-00 години 31 травня 2020 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу жителів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.

Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 23-00 години 29 травня до 22-00 години 31 травня 2020 року.

Для забезпечення ефективності дезінфекції і щоб уникнути засмічення фільтрів водомірів не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 03-00 години до 10-00 години 31 травня 2020 року. З 10-00 години 31 травня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, щоб пропустити через внутрішні мережі хлорну воду.

При відкритті кранів після 22-00 години 31 травня 2020 року необхідно скинути залишок води.

Звертаємо Вашу увагу на те, що:

водопостачання буде повністю припинено з 23-00 години 29.05.2020р. до 03-00 години 31.05.2020р.

До 22-00 години 31.05.2020р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!

З 22-00 години 31.05.2020р. питне водопостачання буде відновлено.

Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

1 комментарий

Виктор Артеменко 28 мая 2020 09:52
Проверенно: Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
http://city-nikopol.com.ua/3528-predlagaem-vam-uslugi-po-dostavke-doochischennoy-pitevoy-vody-tm-zhiv-zdorov.html
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.