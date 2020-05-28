Увага!!! КП «Нікопольводоканал» Проводитиме Ремонтні Роботи Та Дезінфекцію З 23:00 29.05.2020р. До 22:00 31.05.2020р.

У період з 23-00 години 29 травня 2020 року до 22-00 години 31 травня 2020 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка з повною зупинкою водопостачання.У п’ятницю 29 травня з 23-00 години до 03-00 години 31 травня 2020 року водопостачання міста буде відключено.З 03-00 години до 22-00 години 31 травня 2020 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу жителів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 23-00 години 29 травня до 22-00 години 31 травня 2020 року.Для забезпечення ефективності дезінфекції і щоб уникнути засмічення фільтрів водомірів не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 03-00 години до 10-00 години 31 травня 2020 року. З 10-00 години 31 травня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, щоб пропустити через внутрішні мережі хлорну воду.При відкритті кранів після 22-00 години 31 травня 2020 року необхідно скинути залишок води.Звертаємо Вашу увагу на те, що:водопостачання буде повністю припинено з 23-00 години 29.05.2020р. до 03-00 години 31.05.2020р.До 22-00 години 31.05.2020р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!З 22-00 години 31.05.2020р. питне водопостачання буде відновлено.Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.