Увага!!! КП «Нікопольводоканал» Проводитиме Ремонтні Роботи Та Дезінфекцію З 23:00 29.05.2020р. До 22:00 31.05.2020р.

У період з 23-00 години 29 травня 2020 року до 22-00 години 31 травня 2020 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме ремонтні роботи та дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка з повною зупинкою водопостачання.
У п’ятницю 29 травня з 23-00 години до 03-00 години 31 травня 2020 року водопостачання міста буде відключено.
З 03-00 години до 22-00 години 31 травня 2020 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу жителів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.
Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 23-00 години 29 травня до 22-00 години 31 травня 2020 року.
Для забезпечення ефективності дезінфекції і щоб уникнути засмічення фільтрів водомірів не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 03-00 години до 10-00 години 31 травня 2020 року. З 10-00 години 31 травня необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, щоб пропустити через внутрішні мережі хлорну воду.
При відкритті кранів після 22-00 години 31 травня 2020 року необхідно скинути залишок води.
Звертаємо Вашу увагу на те, що:
водопостачання буде повністю припинено з 23-00 години 29.05.2020р. до 03-00 години 31.05.2020р.
До 22-00 години 31.05.2020р. подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!
З 22-00 години 31.05.2020р. питне водопостачання буде відновлено.
Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.
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