Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


город Покров

Свято наближається. 2018-й Покров зустріне ще яскравіше

Новорічна ілюмінація – неодмінний атрибут самого довгоочікуваного свята. Адже так хочеться рік, що минає, провести з позитивними емоціями, а новий – зустріти з гарним настроєм. Аби покровчани і гості міста поринули в передноворічну атмосферу, за дорученням міського голови Олександра Шаповала у повному розпалі тривають святкові приготування.
 


2018-й Покров зустріне ще яскравіше. Чарівну атмосферу центральних вулиць створюють світодіодні елементи на електроопорах та підсвічування дерев. Знову викликають захват гірлянди з ефектом вогняного дощу, які вперше з’явилися минулого грудня у центральному сквері та припали до душі містянам.

Тому цьогоріч Покров доповнив своє святкове оздоблення саме такими гірляндами, продовживши їх від Площі Івана Сірка по вулиці Центральній. Тут з’явилися і казкові світодіодні сніжинки, що створили атмосферу справжньої новорічної казки.


По завершенню робіт з ілюмінації вулиць, комунальники приступлять до оздоблення святковими атрибутами центральної площі та встановлення головної міської ялинки, яка урочисто запалить свої вогні до дня святого Миколая. Усі світлові елементи - енергозберігаючі та безпечні.
Місто живе в очікуванні новорічного дива.

  • Категория: город Покров
  • Автор: пресс-служба г.Покров,Дата публикации: Сегодня, 12:32Просмотров: 275 Комментариев: 1
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.