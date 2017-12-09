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Видео - Фото репортаж

Никополь вечерний: Угадайте какая улица на фото?

 

Подсказка: Улица названа именем кошевого атамана Запорожской Сечи
Время съемки 19:10 09.12.17г.

  • Категория: Видео - Фото репортаж
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 19:48Просмотров: 280 Комментариев: 0
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