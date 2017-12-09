Никополь вечерний: Угадайте какая улица на фото?

Все чудесатей)))И интересно что у Манушкина обострение идет по 13-м числам в основном)) http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/76067-nadija-andrienko-za-sho-mene-presuyut.html

Надія Андрієнко: «За що мене пресують?»

57-річна Надія Андрієнко, жителька села Вершинова Муравійка Куликівського району, живе у тривозі.

Надія Андрієнко

—13 вересня сиділа вдома, перебирала картоплю. Прийшла секретар сільської ради Олена Костюченко і дала папірець. Сказала, що його написала голова. Їй подзвонили з Куликівської райдержадміністрації, щоб я зателефонувала за вказаним номером слідчому. На папірці було написано: «Манушкін Сергій Миколайович». Я набрала раз, вдруге, тиша. На третій раз взяв.— Ви Сергій Миколайович?— А що?

— Мені записку передали, щоб я вам зателефонувала. Ну, що ви хотіли?

Представилася, хто я така. Мовчить. Я знов перепитую:— Що сталося?— На вашу дочку відкрита кримінальна справа.

— З якої причини? — питаю.

— Це таємниця слідства. Не можу сказати. Моя донька Наталя вже 11 років живе у Києві. Ніколи в житті не мала проблем з законом. Працює швачкою, заміжня, — пояснює Надія Олександрівна.— А я тут до чого? — питаю.

— Зараз будете покази давати.— Які покази?— Ваша дочка дивани робить?— Шиє одяг для військових, дивани обшиває, — кажу йому. — Я не буду ніяких пояснень давати. Маю право згідно зі статтею 63 Конституції (особа не несе відповідальності за відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів).— Значить, відмовляєтесь?



— Викликайте повісткою, якщо я вам потрібна.

А він:— Беріть з собою чисті речі, їжу і йдіть у сільраду, бо звідти вже додому не підете. Через дві години ми приїдемо вчотирьох. Будемо писати протокол допиту і протокол затримання. Голова вже на вашу доньку характеристику пише.

Ці слова мене ошелешили. Я ж за п’ять хвилин до цього з дочкою говорила, все було добре. Набираю її знову, кажу, такий і такий дзвонив. Вона відповідає: «І мені теж. Сказав, що у мене нібито вкрали паспорт і на нього взяли кредит. Та паспорта у мене ніхто не крав. Я з ним стою на «Новій пошті», посилку отримую. Кредитів я ніяких не брала».

Навіть якщо у доньки і украли паспорт, то до чого тут я? Припустила, що це шахрай. Звернулася з заявою до поліції. Щоб перевірили повідомлення в райдержадміністрації, сільраді.

З’ясувалося, що сільський голова характеристики на мою дочку не писала. І чого б це вона писала, як Наталя давним-давно у Вершиновій Муравійці не живе.



По селу вже всякі брехні пішли, бо з сільради вийшла інформація про дзвінок з райдержадміністрації. Я закону не порушувала. Та спокою немає. У ніч на 17 вересня прокинулася від того, що голосно гавкали наші два собаки. На годиннику третя ночі. Чоловіка розбудила, він давай збиратися, а я в чім була, в тому і вискочила надвір. Світло увімкнула у веранді, за ліхтар і до хвіртки. Під двором машина стояла. Я почула чоловічі голоси і слова: «Напужали. Хай тепер, дурочка, не спить». Доки я хвіртку відчиняла, бо вона у нас на замку, автомобіль вже від’їхав. Чого мені ще чекати?