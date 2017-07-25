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Информация / Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву (Сегодня, 18:51)

 Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву
Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву
Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву

Внимательно изучив присланное Вами письмо, не нахожу оснований для выполнения Ваших требований во внесудебном порядке.
 
Виктор Артеменко
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 399 » Комментариев:0

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    Внимательно изучив присланное Вами письмо, не нахожу оснований для выполнения Ваших требований во внесудебном порядке.
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    • Палыч 25.07.2017
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      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Похоже, пора уже объявлять военное положение по всей Украине. Глядишь, по пути с бандитами можно почистить и прочую нечисть вместе с крышами, стоит только с головой взяться за дело.
    • Алексей Вайс 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Петрович
      Удачи вам стоянии в очереди может быть чего выстоите

      О какой культуре общения может идти речь, если вы дурачка включаете.
      Тему на ха-ха решили развернуть.
      Типа, ну украли.
      А шо нам будет?
      Сохраняйте такой оптимизм и в дальнейшем.

      Если же Вы не имеете ничего общего с этими барыгами, примите мои извинения за эмоциональный комментарий.
    • Александр Петрович 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      Ну и хитрожопые же вы, александры петровичи.

      Культура общения конечно у вас не на высоте, а советы даю потому, что живу в доме ОСББ. Удачи вам стоянии в очереди может быть чего выстоите и деньги вернете за год нихера не делания.
    • Алексей Вайс 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Петрович
      Так в чем проблема?

      Ну и хитрожопые же вы, александры петровичи.
      Советы давать.
      А кто деньги вернёт за год нихера не делания?
      Или в багдаде всё спокойно?
      Так сейчас и не такие орехи колют.
      Главное, что бы в очередь поставили.
    • Pаиса 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Давать советы (даже будучи советником) всегда было делом неблагодарным. Да и пророков в своих отечествах, как бы ни банально это прозвучало, - по-прежнему нет. Любой кризис заставит пуститься в философское мировосприятие, без этого "зависания" невозможен выход на новый уровень. Поэтому лично я желаю Вам, Виктор Анатольевич, подходить к новым планам и намерениям взвешенно, без "рубания с плеча", без дон-кихотства, без крайностей, и не забывать, что этот несовершенный мир переделать невозможно. Хоть украсить его (хоть чем-нибудь!) каждый из нас просто обязан! В любом случае - у Вас достаточно мудрости, я даже не сомневаюсь, хоть и горячности хватает, как у всех, наверное. Стандартное философское - "пусть будет сердце горячим, но разум холодным", и - УДАЧИ в обновлении и совершенствовании сайта!
    • Александр Петрович 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      Создали частную шаражкину контору. Назвали её домком. На сессии подняли тариф на 300% с 86 копеек до двух с половиной гривен ( фисак ясное дело подписал, мы же в три раза лучше жить стали).

      Так в чем проблема? Создаете ОСББ, возвращаетесь на тариф 86 копеек, а то и еще меньше и живете спокойно ни в чем себе не отказывая.Кто мешает?

      Цитата: Александр Петрович
      А бендеровец - это мерзко.
      Я бы так не расставлял акценты.

      Мерзко или нет, спросите у поляков.
    • Виктор Артеменко 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      А бендеровец - это мерзко.

      Я бы так не расставлял акценты. Мерзко это рАссея и все что с ней связанно. В остальном поддерживаю.
    • Алексей Вайс 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Полностью согласен с русскоязычным (даже бендеровцем не хочется его называть). Патриот города и Украины, это да. А бендеровец - это мерзко.
      Но я сейчас не об этом. Хочу поднять ещё одну тему, которую прокрутили эти правители. Создали частную шаражкину контору. Назвали её домком. На сессии подняли тариф на 300% с 86 копеек до двух с половиной гривен ( фисак ясное дело подписал, мы же в три раза лучше жить стали). Год нихера не делали (есть фото, где зимой в подъездах вместо стёкол отверстия затянуты пакетами с атб). Зато насобирали денёг донцу на депутатство. Одному ходить сейчас не в тренде. Хватило и на сыночка.
      С деревьями - просто жах. Зайдите за детскую поликлинику и посмотрите во дворе. Стоят сиротки засохшие в ряд. А когда то же были здоровыми красавцами. И радовали нас не один десяток лет.
      Суки.
    • Александр Петрович 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (14)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      А с нас экспериментов хватит. Надеюсь что народ будет в следующий раз думать прежде чем голосовать.

      Назовитесь человеческим именем и вперед на выборы, предложите свою кандидатуру. Из всех коментов только Вы знаете что и как нужно делать в городе, так и власть вам в руки, а мы поддержим.
    • Александр Петрович 25.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (6)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Мне интересно это документально подтверждено 120 км труб из которых 30 км наземные сети или документом является эта листовка?
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