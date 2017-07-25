 Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву

Цитата: Алексей Вайс

Создали частную шаражкину контору. Назвали её домком. На сессии подняли тариф на 300% с 86 копеек до двух с половиной гривен ( фисак ясное дело подписал, мы же в три раза лучше жить стали).

Цитата: Александр Петрович

А бендеровец - это мерзко.

Я бы так не расставлял акценты.

Так в чем проблема? Создаете ОСББ, возвращаетесь на тариф 86 копеек, а то и еще меньше и живете спокойно ни в чем себе не отказывая.Кто мешает?Мерзко или нет, спросите у поляков.