 Виктор Артеменко: Ответ, работнику полиции, П.В.Журавлеву

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Ну и хитрожопые же вы, александры петровичи. Советы давать. А кто деньги вернёт за год нихера не делания? Или в багдаде всё спокойно? Так сейчас и не такие орехи колют. Главное, что бы в очередь поставили.
Давать советы (даже будучи советником) всегда было делом неблагодарным. Да и пророков в своих отечествах, как бы ни банально это прозвучало, - по-прежнему нет. Любой кризис заставит пуститься в философское мировосприятие, без этого "зависания" невозможен выход на новый уровень. Поэтому лично я желаю Вам, Виктор Анатольевич, подходить к новым планам и намерениям взвешенно, без "рубания с плеча", без дон-кихотства, без крайностей, и не забывать, что этот несовершенный мир переделать невозможно. Хоть украсить его (хоть чем-нибудь!) каждый из нас просто обязан! В любом случае - у Вас достаточно мудрости, я даже не сомневаюсь, хоть и горячности хватает, как у всех, наверное. Стандартное философское - "пусть будет сердце горячим, но разум холодным", и - УДАЧИ в обновлении и совершенствовании сайта!
Полностью согласен с русскоязычным (даже бендеровцем не хочется его называть). Патриот города и Украины, это да. А бендеровец - это мерзко. Но я сейчас не об этом. Хочу поднять ещё одну тему, которую прокрутили эти правители. Создали частную шаражкину контору. Назвали её домком. На сессии подняли тариф на 300% с 86 копеек до двух с половиной гривен ( фисак ясное дело подписал, мы же в три раза лучше жить стали). Год нихера не делали (есть фото, где зимой в подъездах вместо стёкол отверстия затянуты пакетами с атб). Зато насобирали денёг донцу на депутатство. Одному ходить сейчас не в тренде. Хватило и на сыночка. С деревьями - просто жах. Зайдите за детскую поликлинику и посмотрите во дворе. Стоят сиротки засохшие в ряд. А когда то же были здоровыми красавцами. И радовали нас не один десяток лет. Суки.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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