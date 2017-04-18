Зная что продал квартиру - полицейские просто попросили отдать деньги (видео) 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
на сегодня больше 1000 вакантных мест судей в Украине , учимся , сдаём и становимся ...
Действительно, там надо менять ситуацию.. Судьи получают от 14 тысяч, а туда никто не идет.. Обьективная причина - не эффективная система с сроками пять лет на должности.. Там много надо менять.. Очень интересная информация на сайте по ссылке: там вся статистика...и что по 68 дел на судью в месяц и что половина это админка и по цивилке и.т.д. Мысли в статье замечательные, написано как всегда едко и с элементами сатиры.. Но Палыч! Очень много тем в одной статье, потому получается объёмная статья.. Поверьте, что дочитывают такой обьем единицы! Пока, до конца прочитали,думаю я и Александр Михайлович. :)
Александр Михалыч! Да оторвись ты от никопольской земли, посмотри на мир в прыжке над сеткой! Сходи в гости к судьям суда Конституционного да потолкуй с ними о тяготах житейских. А 3200--это же минималка для бюджетников (вникай в закон), прикинь, сколько процентов их в общей массе? И еще шепну тебе по секрету (смотри, не проговорись!), есть у нас один журналюга, так тот ровно 1000грн. прожигает за месяц на все-про все, такой знает, чаво говорит.
Статья серьезная, но ...в цифрах есть моменты : минималка на сегодня не 1000 , а 3200, и судья получает 14 000 , а не 200 000 . В принципе одно и тоже, только размеры разные , и на сегодня больше 1000 вакантных мест судей в Украине , учимся , сдаём и становимся ...
Почему то никто не обращают внимание сколько часов работает водитель. 15 или 16? У нас 8-часовый раб.день? А получает он за смену или за две? Нет. Он получает 3200. Так по документам. Вот в Советском Союзе в АТП работавшие водители работали 8 часов, было 2 смены и получали ЗП не минималку и без суда он шел на пенсию в 55 лет за напряженную работу водителем по городу. И уволить водителя за хамство нельзя. Ну нет такой возм-ти. И льготных автобусов для пенсионеров не создавали. Уважали их, как и ветеранов, инвалидов и др. льготные категории. А сейчас это особый сорт людей, которые должны спрашивать у водителя, есть ли льготное место, который не знает сколько получает владелец автобусае за перевозку льготных категорий. Да и никто не знает, потому что эти дополнения специально не выкладывают на сайте горсовета, об этом не надо знать. А владелец автобуса требует план с водителя, платит минималку за 15-16 часов работы и он грубит и не вежлив с людьми.
Нормальная работа такого светофора с ВУ (вызывным устройством) должен быть в следующем порядке-в стороны движения транспорта должен ПОСТОЯННО гореть ЗЕЛЕНЫЙ свет а при нажатии на кнопку через определенное время должен,как на обычных светофорах,загореться желтый,потом красный для машин и гореть тоже определенное время расчитаное на то что-бы пешеходы могли перейти дорогу.А то что мы наблюдаем на видео-это как всегда плоды безграмотности,когда каждый мочит как сам хочет....так ведь проще.
Активист это не припадочный дибил, который считает, что имеет право кошмарить кого захочет.
Цитата: Виталик Шерстюк
потому что не знает как это делать, да и орать со стороны спокойнее и безнаказаннее
Цитата: Виталик Шерстюк
Нет у него цели довести до конца все свои претензии, не нужно это, нужна вонь, и ничего больше.
Людина-вектор, є такий тип людей. Вони вказують напрямок. Это знак с нарушенным балансом стихий. Неуравновешенность выражается в поступках, в жестах, в глазах, в словах. Нервы у Векторов крепкие. Они рождены, чтобы создавать хаос. Главная задача Вектора – вносить беспокойство, сеять сомнения, нарушать застойное благополучие.
Вектору следует быть авантюристом. Рекомендуется соблазнять, завлекать, скандалить, интриговать, заводить и будить народ. Вектор может браниться, и это его только украшает, эпатировать публику – и это тоже ему идет. Вектор может быть экстравагантным внешне, парадоксальным в речах, резким и грубым в высказываниях.
Это вечный оппонент, источник смуты. И если задача Аристократа – всем нравиться, то задача Вектора – быть нетерпимым, невыносимым, злобным и неприветливым. А заполучив такой имидж, можно и раскрыться, совершать благо и поддерживать мир во всем мире.
Вектору противопоказано, то есть вредно для здоровья быть таким, как все, правильным и банальным, нельзя сомневаться в праве на инакость, стервозность и агрессивность.
Карьеру Вектор может сделать только в тех местах, где есть борьба. А там, где тишь и гладь, Вектору не продвинуться. Когда Вектор успокаивается, достигает намеченной цели, то начинает воевать с чужими, защищать своих. подробиці та джерело http://sgoroscop.ru/theory/128/643/
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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