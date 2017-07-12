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Жизнь города / Інша сторона конфлікту садівників: Садове товариство вирішило зупинити голову шахрайку (відео) (Вчера, 15:08)
Інша сторона конфлікту садівників: Садове товариство вирішило зупинити голову шахрайку
Раніше ми писали:Садоводы заявили о попытке рейдерского захвата товарищества (фото, видео)
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 561 » Комментариев:0
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