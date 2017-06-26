Садоводы заявили о попытке рейдерского захвата товарищества (фото, видео)

Члены садового товарищества «Дружба» во главе с председателем Викторией Лепукамп обратились к начальнику Никопольской прокуратуры Сергею Сидорову с требованием принять безотлагательные меры по предотвращению рейдерского захвата предприятия немногочисленной группой лиц.





Со слов заявителей, на протяжении последних двух месяцев компания «садоводов-активистов», в числе которых и достаточно известная Оксана Шарко, всячески препятствует работе товарищества.

Следует отметить, что Шарко возглавляет около 10 ОСМД города, а правомерность ее назначения на должность председателя по отдельным домам, можно назвать весьма сомнительной. Стоит только вспомнить ситуацию относительно ее, так называемого, избрания по адресу ул. К.Либкнехта,95, в которой, кстати, прокуратуре тоже не мешало бы разобраться. Тогда жильцы долго сопротивлялись и противостояли произволу, но чуда не произошло!

Скорее всего, и провокации в садовом товариществе – это также далеко не борьба за справедливость, а банальный "отжим"!

Люди сетуют, что, в погоне за властью, заинтересованные товарищи проводят диверсии, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, организовывают заговоры, неправомерно взимают плату с садоводов и инициируют проверки с целью дискредитировать действующее руководство. К слову, руководителю СТ «Дружба» на сегодняшний день не предоставлено ни единого акта с, выявленными ревизионной комиссией, нарушениями, но конфликт обостряется!

Подробнее о событиях смотрите в сюжете…





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