Продолжаем о дорогах. Некрасова. Как подрядчик НЕ выполняет свои гарантийные обязательства. Что дальше??? (видео) 

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Цитата: " За ініціативи міської влади на СЗШ№4, 6, НВК№1, було урочисто відкрито меморіальні дошки Почесним громадянам Покрова, воїнам, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави..." Хотів би прочитати такі строки в Нікополі : "по ініціативі міської влади", "почесним громадянам"... Все треба видавлювати у нас...яка там ініціатива.. Написали лист , щоб нашим загиблим нікопольцям дали звання почесний громадянин, так куча відписок і нуль ініціатив. І так на жаль по всьому.. А в Покрові можуть..Напевно совісті більше у владних кабінетах. Тому і дороги і парки у них краще!
1. Там у них свое кладбище для священников и родственников. 2. Там же хозяйство с садом! Для справки: Участок выделяли для каплычки и совершения обрядов.. Раньше там был участок не кладбища, а из разряда исторических ( Курган) Потом участок под каплычку расширился..Кстати документов никто не видел.. Дальше без какого либо разрешения на капитальное строительство, начал строится большой храм. И строится уже десять лет.. Зачем там большой храм? А затем, что большая трапезная и кухня : там планировалось проводить все поминальные обеды. Хороший доход для прихода! Но зарабатывать не стыдно..церковь тоже должна зарабатывать, но не путем махинаций... Весь этот новый "поход" письма от Николая Марущака и.т.д только с одной целью : Шантаж с целью получить документы на капитальное строительство. Но всем известно, что с помощью шантажа, иногда достигается обратный эффект. Я лично, рушить строение под храм не хочу..Пусть будет.. Когда УПЦ КП окрепнет, как истинно украинская церковь, тогда встанет вопрос о передаче храма по Преображенской...ведь это собственность громады.. А через десять лет, всё будет УКРАИНА! Так что ждем и миросуществуем! Сегодня, должны были начать работы..На неделе съезжу , посмотрю..
устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
+++ але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет. На все воля Господа.
Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело
Сегодня была дискуссия по этому поводу.. Я сказал Николаю Марущаку : "все беды в том, что политику смешивают с религией. Политика должна быть отдельно, а религия отдельно..." Все вроде согласились.. Но это теория, а на практике, увы... процесс слияния не прекращается..
Нужно в любом случае находить компромиссы . Если действительно была договорённость о переносе , а я уверен что Сергей ВИТАЛЬЕВИЧ говорит так , как было , спокойно нужно перенести строение туалета и забор, а не воевать. На стройку, нужно получить все необходимые документы и разрешения , если они отсутствуют . Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
Сегодня состоялось очередное выездное ( со счета сбился какое)собрание по поводу благоустройства Аллеи почетных захоронений воинов погибших в АТО. В этот раз был результат: Зам.по УЖКХ Сергей Тыхенко дал команду и с понедельника начинаются работы. Должен сказать, что процесс ускорился с включением в работу Сергея Тыхенко.. Только в этом году, с погибшим нашим побратимом Николаем Гайдуком , мы были на кладбище по этому поводу не один раз.. И не раз по ещё более печальным поводам.. Теперь Коля и сам обрел последние пристанище на Аллеи погибших героев, а там так ничего и не изменилось. Надеюсь хоть сейчас все будет так, как должно было быть ещё в 2014 году! На этой сессии Горсовета должны быть приняты решения для скорейшего благоустройства почетных захоронений. Надеюсь, что депутаты проголосуют единогласно! И если Сергей Тыхенко будет так-же энергично курировать этот вопрос, то Аллея будет! Если мы не чтим наших погибших героев, то о какой морали и совести можна говорить??.. И какие портреты президентом будут висеть в кабинетах чиновников завтра?!.. И какие чиновники?!
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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