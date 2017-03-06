Продолжаем о дорогах. Некрасова тоже будут делать в счет гарантийных обязательств 

Вниманию предпринимателей Никополя! После участия во всеукраинском съезде предпринимателей в Киеве, было принято решение провести съезд малого и среднего бизнеса г. Никополя! На съезде будут подняты наиважнейшие проблемы с которыми столкнулся малый бизнес, пути их решения!
Вранье сплошное!!!! Какие 4 года!!!! Её делали летом в 2015 году ( у меня там гараж, каждый день хожу! А вот факты : " Только на проведение капитальных работ на 10 улицах будет потрачено 19 млн. гривен. Это такие улицы, как ул. Московская, Санаторная, Гагарина (вблизи д. № 20), Жуковского, Изюмская, Первомайская, Довгалевская, Некрасова, Рыжикова, Героев Чернобыля, перекресток Героев Чернобыля и Дружбы, а также будут продолжены работы по ул. Шевченко...Бытрота ремонта улиц зависит от погодных условий, а также от доставки асфальта. Если асфальт привозят, например, из Запорожья, то цена будет составлять не более 350 грн. за м2. В настоящее время предприятие, которое подчиняется «Облавтодору – Райавтодору» запустил завод по изготовлению асфальта, и если независимая лаборатория подтвердит, что качество асфальта соответствует нормам, то асфальт будет закупаться у этого предприятия, и соответственно цена за м2 будет значительно ниже..." Подпись Пресс служба Горсовета!!!! Дата:29.04.2015года! Так какой 2013 год?! Какие четыре года?! Далее читаем: "КП «Горавтодор-1» выполнен ямочный ремонт улицы Поддубного, части Некрасова и переулка Рабочего. Данные работы временно улучшат дорожное покрытие, и средств из бюджета на них не выделялось. Полотно рихтовали при помощи смеси вторсырья со смолой..." Дата: август 2016 года! Тоже пресс служба Горсовета!!! Так что делали дорогу в 2015 году, а в 2016 году её ремонтировал Автодор ( засыпал ямы, но их надо уже вновь ремонтировать). И кстати работа КП не может быть бесплатной! Там люди получают зарплату с наших налогов!!! Не стыдно врать?! А то, что украли пол метра ширины дороги?! Не хотят вернуть?! Может проект и смету покажите!!! Дорогу надо поднимать? :)) Да вы уберите пол метровый слой щебня с обочин ( десятки лет никто не чистил) и будет вам дорога выше! Только под тем щебнем лежит асфальт, так как дорога была шире, а её каждый раз урезают! Уже дорога, шире карман у кого то!!! А по Никитинской, я бы посоветовал Виктору Артеменко проехать и снять видео!
Так не кто-то чужой, а сами родители и ездят там. И полиция тут ничем не поможет. Им хоть 10 знаков там поставь - будут ездить как привыкли. Менталитет у нас такой.
А на 1:29 минуте мелькнула фамилия Донец. Вот же ж как оно получается. Мэры меняются, а он видишь-ли незаменимый такой. По ходу, при выборе следующего мэра надо напрямую брать с него обязательство чтобы вот ЭТОГО на работу не брал. Иначе у нас в городе дорог никогда не будет и вообще бардак будет при любой власти.
у 2015 встановили знак після того як на лінійці першого вересня швидка не змогла заїхати на шкільне подвір'я через заблокованість дороги автівками, і дітей виносили аж до Торнадо. тож водії подумайте перед тим як захаращувати дорогу та блокувати проїзд швидкої, подумайте - а чи не до Вас приїде швидка, чи до вашої дитини, батьків. за школою є стоянка подвір'я по Віктора Усова 30,34,36 не є полігоном для для маневрів підвезення дітей поближче до школи чи садочка
на відео не все є, доходило до смішного коли курка за кермом якій подарували права і машину називала знак "кирпич" знаком що означає тупик, а знак пішоходна зона взагалі не видно, окуляри мабуть пітніють. машини пруть потоком, водії ругаються матом на пішоходів, пішоходи в очах водія просто лохи, тобто неудачники які заздрять їхнім шикарним авто за безпеку дітей ніхто не переймається, Поліція у вигляді ДАІ не хотіла приїжджати за проханням батьків які скаржились на постійне порушення ПДД, але коли приїхало обласне ТБ, то одразу намалювались, міськвиконком ніяк не реагував на ситуацію так само як і даївці. невже потрібно покликати телебачення щоб хоч щось рухалось??? невже потрібно переїхати дитину щоб хоч щось рухалось???
по пригоді збитих двох пішоходів на автовокзалі- було звернення Олександра Рибакова щодо перенесення зупинки, не бачив я щось відповіді на запит, а пройшло два з половиною місяці, нічого не відповіли? чи знову тільки бла-бла. та й зупинка стоїть не рухаючись. як нема можливості перенести зупинку, то встановіть світлофор, або зробіть лежачого поліцейського. робіть хоч щось!!!!!!
В этом виновата вечная спешка родителей, всегда опаздывают и хотят быстрее :)) Не надо рассказывать родителям, надо рассказывать детям: провести урок по безопасности движения и особенно указать на знаки запрещающие проезд. Когда ребёнок скажет папе: " папа,сюда заезжать нельзя", надеюсь папе станет стыдно и он остановится. Дети наша совесть! :))
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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