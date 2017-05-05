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Политика / На что еще способны ОППО - циники ради одурачивания людей (видео) (Сегодня, 13:50)

Немножко подзабыли, а кто то может и не знал, на что способны регионалы ради одурачивания людей. Выскажу свое мнение основанное пока что только на оперативной информации. 

На что еще способны ОППО - циники ради одурачивания людей (видео)

Думаю, что после неудавшейся провокации 3 мая возле ЦУМа (смотрите материал  К чему приведут палатки Вилкула в Никополе?) оппоблоковцы перешли к более привычным для себя действиям и сами, под видом "Свободы", разгромили свою же агитационную палатку, уже на площади. 

Но что пошло не так, скорее всего то что женщины все же сфотографировали и передали в полицию фото нападавших, потому мы и не видим ярких заголовков в подконтрольных ОППО-СМИ. 

Очень хочется верить что полиция у нас наконец то аполитична и не станет скрывать результаты расследования. А нападавшим хочу сказать: - Пожалейте женщин поверившим в вас, их не так уж много... 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 274 » Комментариев:0

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    • Палыч 05.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
    • луганчанин 05.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (1)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
    • Алексей Вайс 05.05.2017
      Покров проти "Русского мира о ... (1)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Вояки с бабами.
      Да вот незадача, Орджо город маленький и все друг друга знают.
      На этих активистах - дармоедах клейма негде ставить.
    • kam4ekoid 05.05.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (29)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      ну первое мая прошло , где ремонт дорог сука ?! может хоть по пояс прикопать ??
    • Алексей Вайс 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (5)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Очкуют.
      Конечно.
      Если война кончится,
      шож они тогда будут делать?
    • Vail 04.05.2017
      Никополь готовится к проведени ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Тогда и мысли не было у Б.Хмельницкого, что можно создать какое-то собственное гос-во после разгрома Речи Посполитой. Да и не только у него. Никто не имел таких подобных мыслей.
    • Александр Рыбаков 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.
      Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина
    • Русскоязычный бандеровец 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (5)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      20 лет терпеливо разъясняли, убеждали. В результате дождались что этот электорат Кучмы, Януковича, Симоненко превратился в сторонников русского мира. Сначала они избивали битами людей под обладминистрациями в Днепре и Запорожье и Харькове во время мититнгов только за их проукраинскую позицию, потом устроили кровавое побоище в Мариинском парке в Киеве 18 февраля 2014. Потом министр Захарченко им выдал оружие. А когда это все не помогло они позвали российскую оккупационную армию на помощь и сами подключились к войне против своей страны. А начиналось все вот с таких горластых баб. Сейчас по закону ничего им не сделаешь. А вот если ввести ВП то будет совсем другой разговор. Но для этого нужно сначала поменять власть, иначе барыги и ВП используют не для обороны страны, а для борьбы с патриотами и торговли с оккупантом.
    • Александр Рыбаков 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",

      Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.

      Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .

      Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.

      Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.

      Два цивилизованных пути :

      1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией.
      Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя .
      Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.

      И есть путь сломать , порвать, разогнать.
      Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно.
      Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
    • Василий 03.05.2017
      Нікополь втратив героя! (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Слава герою, Вічна пам'ять.
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