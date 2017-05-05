На что еще способны ОППО - циники ради одурачивания людей (видео)

Немножко подзабыли, а кто то может и не знал, на что способны регионалы ради одурачивания людей. Выскажу свое мнение основанное пока что только на оперативной информации.









Думаю, что после неудавшейся провокации 3 мая возле ЦУМа (смотрите материал К чему приведут палатки Вилкула в Никополе? ) оппоблоковцы перешли к более привычным для себя действиям и сами, под видом "Свободы", разгромили свою же агитационную палатку, уже на площади.





Но что пошло не так, скорее всего то что женщины все же сфотографировали и передали в полицию фото нападавших, потому мы и не видим ярких заголовков в подконтрольных ОППО-СМИ.





Очень хочется верить что полиция у нас наконец то аполитична и не станет скрывать результаты расследования. А нападавшим хочу сказать: - Пожалейте женщин поверившим в вас, их не так уж много...





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