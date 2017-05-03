К чему приведут палатки Вилкула в Никополе? (фото, видео) 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Палатки стоят по городу и не в одном месте. Мне тоже звонили не раз : "давай что-то делать..давай разгонять..и.т.д." Я разделяю возмущение людей, но придти и устроить там шоу?! - для меня это не верная тактика.. Даже этот сюжет пиарит Опоблок. Мы хотим сделать из них жертву?! Так они этого и добиваються! Будут крики и сопли: " избили женщин, оскорбили, фашисты и.т.д.. Я лично, не хочу устраивать им пиар таким методом.. Обязательно возьму литературу у них и почитаю, если там есть хоть что-то вне закона или скрытые сепаратистские призывы, тогда будет весомый повод их разогнать.. Только не разговаривать и убеждать, а приехать и свернуть палатку раз и навсегда! Но там ребята тоже не дураки и думают, что писать.. Другой выход: ставить рядом большой плакат с надписями, типа: " Они позвали Путина с войной, а теперь не знают как её прекратить!" или другие.. И видеокамеру, что бы фиксировала всех, кто подошёл подписаться к Опоблоку... И кстати, я понимаю, что городская власть дала разрешение этой полит партии поставить палатки в самых центральных местах Никополя для раздачи своей литературы?
Закони, пани можновладці добре цитують, коли треба відмовити людині, чи коли це стосується кишені або прав чиновника. Коли треба дати людині чи нести відповідальність за свої дії, то у чиновників починається амнезія! Бачу, що медикаментозно,амнезія не лікується! Тільки оперативна хірургія, може тоді пам'ять повернеться до них і вони згадають хто вони - слуги народу!
"Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
Когда то, давно я работал начальником караула охраны пяти заводов в г.Калуш. Так там, для начальников караула проводили ротацию: меняли объекты охраны. Это что бы караулы не обзаводились связями, не расслаблялись и не нарабатывали схемы.. Такая себе борьба с коррупцией. Так вот может быть нам мэрами с Покровом поменяться на время? :) Жалко, конечно Покров, но что делать :) Я замечаю разницу в стиле управления не одного мэра: в начале они инициируют, что то делают, потом скатываются к устоявшемуся стилю по договорнякам! Но потом просыпаются опять, за пол года до новых выборов!
Может не совсем в тему, но такова жизнь. Мы привыкли называть Хмельницкого лидером национально-освободительного движения, героем и т.д. На самом деле он больше антигерой. Хоть это мнение и непопулярно в обществе из-за неготовности общества адекватно воспринимать правду и учить историю, но именно благодаря Хмельницкому была просрана война, которая могла закончиться полной победой над поляками. Не было бы никакой Речи Посполитой. Образовалось бы независимого украинского гос-ва, с которым вынуждены были бы считаться Европа и Россия. Но этот реестровый придурок не мог своим все равно по сути рабским умом допустить вероятности победы на Польшей. Ну не может верный пес убить своего хозяина. Лаять может, но не разорвать. Так решил и Хмельницкий когда вместо того, чтобы добить поляков заключил с ними мир и взял с них обещание.... что они гарантируют Запорожской Сечи автономию, представительство в Сейме и пр. бред. Поляки это сожрали, очухались а потом было то что было. До сих пор выдыхаем. Бывают моменты в истории когда никак нельзя тупить, пятится назад. Хмельницкий поступил именно так и на столетия лишил нас государственности. И я не пойму за что ему ставят памятники. Нужно учить историю.
Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту! Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
Підтримую, і Віктору вдячний за статтю. але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.
22 апреля в городе Днепр прошел чемпионат области по рукопашному бою, город Никополь представляли 7 спортсменов федерации Тайкан каратэ. Наши бойцы участвовали в двух видах поединков и на семерых бойцов одержали 14 медалей! Соответствующие места заняли :
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305