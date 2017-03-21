 И вновь о дорогах: Так почему же вымыло асфальт?

Сегодня по дороге на работу опять влетел в ямку, такую не плохую ямку. Вчера ее там еще не было, а сегодня как будто вымыло.. И вот подумал: - У нас ведь всегда были дороги ужасные, но в этом году, не то что б хуже всех (помню конец царствования СВ) но какие то ямки сами по себе какие то гладкие и плавные как вроде асфальт просто вымыло.
И сразу вспомнилась мне одна очень занимательная история, происходившая в прошлом году при ремонте , так называемом ремонте дорог, которую сам узнал совсем недавно. Так вот, что оказывается: - Если ты возьмешь совсем немного нового асфальта а потом его начнешь мешать со старым, ну для того что б в итоге выйти на необходимый объем и добросовестно вкатать эту смесь нам в дороги.
Так вот если марки асфальта (старого и нового) совпадают, при чем старый добавляют в новый, а не наоборот то итог будет - ну так себе. А вот если старого асфальта (читай мусора) втюхать немерянно то получим то что видим сегодня. К тому же если марка т.н. асфальта не совпадают (БНД 60/90 + БНД 90/130 или др.) то при укладке получается такая байда - новый асфальт уже давным давно расплавился и сгорел, а старый еще особо и не нагрелся. Ну то есть на вид оно все черненькое и красивое но связывающего элемента там уже нету.
А суть истории то в чем? Когда ремонтные работы проводились на областной трассе у нас в городе начали возникать как бы запасы вторичного асфальта который и сложили аж в две кучки одну на угольном складе близ Райавтодора, другую в поле на Трубнике 2. Планировали использовать этот вторичный асфальт в основном для отсыпки грунотовых улиц, внутридомовых дорог, пешеходных и тд.. Только вот как распланировали, глянули - а асфальта то там и нету. Ни крошечки. Как то так.
Подрядчики, добросовестные и не очень, давайте в этом году не заниматься ерундой. Если конечно нет желания пойти, в лучшем случае, на посадку. Нам жить в этом городе. Давайте так: Вы будете следить за соблюдением технологий, а мы за вашими ручками
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
[quote=Василий][quote=kam4ekoid]вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .[/quote] та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160. да , у нас каждый второй шумахер еще тот . но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .
та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160. Коротше кажучи не можна нашим людям гарних доріг, гарні газони, сквери, чисті береги, куди нам Європа.
Прошу вибачення за запитання не в тему. Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було. Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ??? Чи може ще є щось чого ми не знаємо???
Подрядчики, добросовестные и не очень, давайте в этом году не заниматься ерундой. Если конечно нет желания пойти, в лучшем случае, на посадку. Нам жить в этом городе. Давайте так: Вы будете следить за соблюдением технологий, а мы за вашими ручками вот примерно одинаковые тексты которые читаешь и слышиш каждый год. пора бы уже и крайнего найти. а то в этом году мы вам простим , а вы уж в следующем возьмитесь за ум .и каждый год одно и тоже . вот лично у меня одно слово : За****о ! За****о каждую весну запоминать расположение ям на микрорайоне , За****о ездить по недоделаным дорогам , За****о ездить месяцами по дорогам в которых выровняли фрезой ямы под ремонт. вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .
Создается впечатление, что все, прислонютые к власти, включают дурку, будто не знают, с какого конца редьку едят. Пока не прикроют пункты приема и заодно по парочке ментов на каждый населенный пункт, никаких оград, люков и теплосетей не настачишься. А тут слушок прошел по МВД, мол, нехватка у ментов назрела, будут добирать 40% желающих закосить от АТО. Вот тут уже атас, пацаны! Это же прямая угроза металлу, ведь эти 40% тоже кормить придется. Типичная картинка. Иду в магазин скупиться, прхожу мимо бабушек-избирательниц, думаю, куплю квашеной капустки на обратном пути. Скупился, выхожу--а бабушек тафуном смело. Спрашиваю у кучки людей, матерящих ментов и городского голову--мол, куда бабки делись? Менты, говорят, разогнали за антисанитарию. Раззеваю рот в изумлении, сколько покупаю у бабушек, так у них огурчики всегда в стекляной посуде, овощи в пакетиках, работают в перчатках, а еще вчера видел, как как в мясной магазинчик волокли туши из нечистой машины без малейших признаков печатей СЭС. Ладно, захожу в ближайшую "наливайку" в 10-ти метрах, спрашиваю продавцов, а вас менты шерстили? Те в ответ смеются над моей наивностью--ну какой козел станет топтаться на своем огороде?! Вот вам и весь спектр ментовских интересов.
Проснулись! Поздно пить боржом, когда почки отвалились! :) Я писал не раз , два года назад и год назад, что усердно снимают не малый слой верхнего асфальта! Что потом его перерабатывают, смешуют и вкатывают обратно ... Меня называли "неучем" , ничего не смыслящим и утверждали, что старый асфальт лежит на территории "Никопольводоканала".. Хотелось бы увидит эту могучую кучу!!! :)) Цинизм и в том, что по сметам, мы ещё и платим дважды за старый асфальт!!! Когда его снимают - мы платим, когда его вывозят, мы платим как за вывоз строительного мусора и потом мы платим за новый асфальт, хотя по факту он б/у. Так будет и в этом году, потому что механизма контроля общественности нет! Прокуратура молчит. Некоторые депутаты затыкают рот общественным активистам и крышуют бизнес за откаты. Ответственности у тех.надзора нет! Ну почему не воровать ребятам вновь и вновь? А мы опять по возмущаемся и затихнем на год..
Одним майданом больше ,, одним меньше ..Вместо кастрюль на головах, можно сидя на унитазах майданить. Вот только , кто печеньки даст ..? А на каждую Таню найдётся свой ВОВА .. для конца можно уже и начинать !
Вроде сказаны очевидные факты, но до многих пока не доходит. Многие до сих пор боятся, отрицают неизбежность и необходимость третьей революции, впредпочитают верить кликушам вроде Добродомова, Мустафы(Найема), Лещенко и Залищук, мол, можно побороть коррупцию законными методами, нужно только голоса найти, нас в Раде 70-80 реформаторов... Чушь все это. Их там пару десятков от силы. Да и те являются частью этой системы. Вон, Найем помогал Авакову безмозглых патрульных селфи-копов набирать, которые не умеют с оружием обращаться и которых унижает каждая дурында на джипе. А тупая Деканоидзе их готовила - видна рука "мастера". А вторая часть - переатестованные отмороженные мусора, которые никогда не станут полицейскими. Решить большинство проблем, описанных в статье удастся в первые дни и даже часы после революции и ликвидации правящего клана барыг. Другие проблемы решаться уже после завершения российско-украинской войны, во время становления нового государства УССД. Но это, видимо, будет чуть позже. А пока приходиться наблюдать вот такие конвульсии режима Вальцмана, когда он собирает мэров и губернаторов и несет(как всегда в не совсем трезвом состоянии после ночного изучения фейсбука) всякий бред. И при этом верещит громко чтобы было не так страшно: "во Франции сразу стреляют, вот и здесь надо","не позволим" - и прочий истерический бред. Он считает себя гениальным стратегом, делает все чтобы не повторить ошибок зека. И самое интересное то что он повторяет эти ошибки шаг за шагом. Попытка арестовать Парасюка будет очередной ошибкой. Но Петя это поймет слишком поздно...
Олександр підіймає вкрай важливу тему !СМІТТЯ!, наші люди не знають що є ст,152-153 КУПАП яка тягне за собою штраф, але не в штрафові проблема, проблема у хворому мозку (менталітеті), я смічу де хочу, як хочу, і коли хочу, і нехай за мене прибере якийсь лох-двірник бо йому за це платять, але ж неможливо поставити на кожному кроці двірника, та приставити до кожної свині поліцейського. Шановні жителі славного козацького міста Нікополь! Виїжджаючи на природу в першу чергу у машину треба покласти не м'ясо мариноване у майонезі, не півторачки з пивом, а просто СМІТТЄВІ ПАКЕТИ літрів так на 60. По завершенні гуляння БУДЬ ЛАСКА, майте честь прибрати за собою, та вивезти сміття на смітник а не в сусідню лісосмугу. Будьте чемними один до одного, поважайте одне одного.
Стихийная мусорная свалка на опушке леса. Над ней плакатик: «Выбросил мусор — не забудь хрюкнуть!» Останавливается машина, детина вытаскивает из багажника здоровенный мешок с мусором, бросает и собирается уезжать. Идущий мимо человек укоризненно говорит: — Ты что, читать не умеешь? — А я хрюкнул! https://www.inpearls.ru/
Тож замість того щоб голосно хрюкати, краще давайте тихенько за собою приберемо.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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