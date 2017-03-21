 И вновь о дорогах: Так почему же вымыло асфальт?

Сегодня по дороге на работу опять влетел в ямку, такую не плохую ямку. Вчера ее там еще не было, а сегодня как будто вымыло.. И вот подумал: - У нас ведь всегда были дороги ужасные, но в этом году, не то что б хуже всех (помню конец царствования СВ) но какие то ямки сами по себе какие то гладкие и плавные как вроде асфальт просто вымыло.

И сразу вспомнилась мне одна очень занимательная история, происходившая в прошлом году при ремонте , так называемом ремонте дорог, которую сам узнал совсем недавно. Так вот, что оказывается: - Если ты возьмешь совсем немного нового асфальта а потом его начнешь мешать со старым, ну для того что б в итоге выйти на необходимый объем и добросовестно вкатать эту смесь нам в дороги.

Так вот если марки асфальта (старого и нового) совпадают, при чем старый добавляют в новый, а не наоборот то итог будет - ну так себе. А вот если старого асфальта (читай мусора) втюхать немерянно то получим то что видим сегодня. К тому же если марка т.н. асфальта не совпадают (БНД 60/90 + БНД 90/130 или др.) то при укладке получается такая байда - новый асфальт уже давным давно расплавился и сгорел, а старый еще особо и не нагрелся. Ну то есть на вид оно все черненькое и красивое но связывающего элемента там уже нету.

А суть истории то в чем? Когда ремонтные работы проводились на областной трассе у нас в городе начали возникать как бы запасы вторичного асфальта который и сложили аж в две кучки одну на угольном складе близ Райавтодора, другую в поле на Трубнике 2. Планировали использовать этот вторичный асфальт в основном для отсыпки грунотовых улиц, внутридомовых дорог, пешеходных и тд.. Только вот как распланировали, глянули - а асфальта то там и нету. Ни крошечки. Как то так.

Подрядчики, добросовестные и не очень, давайте в этом году не заниматься ерундой. Если конечно нет желания пойти, в лучшем случае, на посадку. Нам жить в этом городе. Давайте так: Вы будете следить за соблюдением технологий, а мы за вашими ручками





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