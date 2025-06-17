До уваги водіїв: в яких випадках не можна оформити європротокол під час ДТП

Європротокол — це спосіб оформити ДТП самостійно без виклику поліції. Проте його використання можливе лише за виконання певних умов. Ключове – це має бути контактне ДТП за участі лише 2-х транспортних засобів без травмованих осіб.Отже, європротокол НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ у випадках:🔹 якщо внаслідок ДТП є постраждалі люди — навіть із незначними травмами;🔹 якщо в аварії більше двох транспортних засобів (наприклад, 3 авто або 2 авто і причеп);🔹 якщо пошкоджене інше майно, крім автомобілів — паркан, стовп, вітрина тощо;🔹 якщо у когось з учасників ДТП немає чинного полісу автоцивілки або Зеленої картки;🔹 якщо водії не можуть дійти згоди щодо обставин пригоди;🔹 якщо у когось із водіїв є ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння або впливу медичних препаратів.У таких випадках оформлення ДТП обов’язково має здійснювати поліція.