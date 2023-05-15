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📡 Увага! Збір на потужний комплект 4G-зв’язку для наших захисників!


У час, коли кожен сантиметр фронту тримається завдяки рішучості, витривалості й зв'язку — стабільний інтернет для військових не розкіш, а життєва необхідність.

Ми разом із нашими захисниками підібрали надійний, перевірений і збалансований комплект, який дозволяє мати швидкий та стабільний інтернет навіть у найважчих умовах — на позиціях, у польових штабах, на лінії зіткнення.

Це не репітер, що створює фонові ризики, — це безпечний інструмент зв’язку, який реально працює.

🔧 Що входить до комплекту:
4G LTE WiFi роутер Huawei B535-232a
➤ Підтримка LTE Cat 7 — швидкість до 300 Мбіт/с завантаження
➤ 4 гігабітні порти LAN + WAN
➤ Надійна робота з будь-якими SIM (Lifecell, Kyivstar, Vodafone)

Панельна MIMO антена 2×15 дБ (виробник “Енергія-Україна”)
➤ Справжнє двоканальне підсилення
➤ Працює в діапазонах 1700–2700 МГц
➤ Дає реальне прискорення сигналу у 2–2.5 рази

2 кабелі Mobile Guard RG-58 по 10 м + F-конектори
➤ Міцні та зручні в польових умовах

2 перехідники SMA – F-female
➤ Для надійного підключення антени до роутера

🎯 Ціль збору: 7 699 грн
Це не просто техніка — це засіб зберегти зв'язок, дізнатись координати, вчасно евакуювати, передати наказ.

💳 Реквізити для допомоги:

ПУМБ (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юридичних осіб)

Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931

📌 Збір проходить за підтримки Telegram-каналу
👉 «Доброго вечора, ми з Нікополя»
Щоденні звіти — там і на нашому сайті

Після завершення — відеозвіт з передачі нашим воїнам.

📦 Купуємо тут: https://5g.in.ua/shvydkisnyi-4g-komplekt-huawei-b535-300-mbit-s-plius-panelna-mimo-antena-2kh15-z-kabeliamy-ta-perekhidnykamy-green/
🔍 Якщо хтось знайде дешевше — обов'язково телефонуйте:
📞 050 708 5305 – Віктор Артеменко

Дякуємо кожному, хто долучиться!
Разом — незламні.
Разом — на зв’язку.
Разом — до перемоги!
Слава Україні! 🇺🇦

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2 комментария

Виктор Артеменко Вчера, 19:07
За підсумками Збору на потужний комплект 4G-зв’язку для наших захисників!

Ціль збору: - 7 699 грн.

На зараз зібрано: - 650 грн.

Залишилось зібрати: - 7 049 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/40594
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба
Виктор Артеменко Сегодня, 09:14
За підсумками Збору на потужний комплект 4G-зв’язку для наших захисників!

Ціль збору: - 7 699 грн.

На зараз зібрано: - 750 грн.

Залишилось зібрати: - 6 949 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/40594
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
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