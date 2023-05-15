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Запрошую всіх, окрім орків, до нашого ТГ каналу: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"


Запрошую всіх, окрім орків, до нашого ТГ каналу: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"

https://t.me/nikopoldpua

Кому не важко - РЕПОСТ - Будь ласка!🇺🇦🤝🇺🇦

https://t.me/nikopoldpua

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