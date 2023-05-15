Запрошую всіх, окрім орків, до нашого ТГ каналу: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"



Запрошую всіх, окрім орків, до нашого ТГ каналу: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"



https://t.me/nikopoldpua



Кому не важко - РЕПОСТ - Будь ласка!🇺🇦🤝🇺🇦



https://t.me/nikopoldpua Запрошую всіх, окрім орків, до нашого ТГ каналу: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!"Кому не важко -- Будь ласка!🇺🇦🤝🇺🇦

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