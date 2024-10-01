Нікополь: За підсумками збору на комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт



Нікополь: За підсумками збору на комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт







Забув додати: - Зі збору залишилось 250 грн. + 100 грн. сьогодні, тобто = 350 грн. вже є на нступний збір.



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Нікополь: За підсумками збору на комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронтЗабув додати: - Зі збору залишилось 250 грн. + 100 грн. сьогодні, тобто = 350 грн. вже є на нступний збір.✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua 🇺🇦

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