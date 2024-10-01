ВСІ НОВИНИ:

Нікополь: За підсумками збору на комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт


Нікополь: За підсумками збору на комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт



Забув додати: - Зі збору залишилось 250 грн. + 100 грн. сьогодні, тобто = 350 грн. вже є на нступний збір.

✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua 🇺🇦

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.