Увага! Знову оголошуємо невеликий, але дуже важливий, ЗБІР на прапори Нікополя для наших воїнів на фронті!

Друзі, вже кілька років ми відправляємо прапори нашого рідного міста Нікополь для підтримки наших захисників. Востаннє ми збирали кошти пів року тому.
Тоді закупили 20 прапорів: 18 відправили на фронт, та залишилося тільки 2.
Зараз п’ятеро наших воїнів разом із грілками просять надіслати їм і прапори, та запитів, ймовірно, буде ще більше.
Тому ми знову відкриваємо збір на прапори для наших захисників.
Плануємо закупити ще 20 прапорів.
Вартість одного прапора — 450 грн.
Загальна сума збору: 9 000 грн.
💳 Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
Нагадаємо: всі прапори передаємо нашим воїнам безкоштовно! Якщо хочете замовити прапор для себе — скористайтеся посиланням:
http://city-nikopol.com.ua/9813-flag-nikopolja-nashim-voinam.html
Прапор рідного міста в бойовій машині чи окопі додає сили духу та віри. Це підтверджують фото, які надсилають наші захисники з фронту. Після отримання прапора воїни зазвичай діляться фото — це не обов’язковий звіт, але нам усім буде приємно побачити ці кадри.
📢 Звіт про збір щодня публікується на ТГ-каналі:
«Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»
Щиро дякуємо кожному за підтримку!
Все буде Україна! 💙💛
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