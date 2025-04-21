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🔔 Запрошуємо до Telegram-каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!»


Це не просто канал — це наша спільнота.
💬 Тут ви знайдете:
– актуальні новини Нікополя та району
– важливі оголошення
– корисну інформацію та жарти для кожного з нас

Навіть під обстрілами ми не втрачаємо зв’язок і тримаємо стрій 💪

🤝 Поважаймо одне одного в коментарях. Ми — з одного міста та з єдиним болем.

Долучайтеся — разом сильніші!

https://t.me/nikopoldpua

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