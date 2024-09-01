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Увага, Збір! На Комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт


Комплект з 4 турнікетів на всі кінцівки. CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 - останнє покоління всесвітньо відомого джгута САТ. У 7 генерації турнікета CAT частково була змінена конструкція самого джгута: оновлена пряжка, збільшений компресорій, збільшені елементи фіксації, покращено кріплення велкро і транспортний маячок.

Джгут САТ 7 покоління - це одне з найкращих засобів для зупинки життєзагрозливих кровотеч кінцівок. Військовослужбовці США, а також інших країн-союзників альянсу НАТО, співробітники приватних військових компаній зробили свій вибір на користь нового високоякісного турнікета САТ.

Плануємо закупити та відправити 2 комплекти.

Ціль збору: - 11 900 грн.

Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Під час збору допомога Telegram каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя» так само йде до збору.

Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» та на нашому оф. Сайті http://city-nikopol.com.ua .

Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі нашим воїнам.

Купувати маємо намір тут: https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/tourniquets/cat-combo

Якщо хто знайде дешевше, але тільки ці обов'язково повідомте: 050 708 5305 Віктор Артеменко

Всім дякуємо!
Все буде Україна!!!

Цінний подарунок Нікопольцям від наших захисників

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2 комментария

Виктор Артеменко Вчера, 18:34
Продовжуемо Збір! На Комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 (2 комп.) нашим захистникам на фронт

Ціль збору: - 11 900 грн.

На зараз зібрано: - 100 грн.

Залишилось зібрати: - 11 800 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
http://city-nikopol.com.ua/10153-uvaga-zbr-na-komplekt-dzhgut-turnket-cat-generation-7-nashim-zahistnikam-na-front.html
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
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Виктор Артеменко Сегодня, 09:59
Продовжуемо Збір! На Комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 (2 комп.) нашим захистникам на фронт

Ціль збору: - 11 900 грн.

На зараз зібрано: - 1 050 грн.

Залишилось зібрати: - 10 850 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/39630?single
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
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