Увага, Збір! На Комплект Джгут-турнікет CAT Generation 7 нашим захистникам на фронт
Комплект з 4 турнікетів на всі кінцівки. CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 - останнє покоління всесвітньо відомого джгута САТ. У 7 генерації турнікета CAT частково була змінена конструкція самого джгута: оновлена пряжка, збільшений компресорій, збільшені елементи фіксації, покращено кріплення велкро і транспортний маячок.
Джгут САТ 7 покоління - це одне з найкращих засобів для зупинки життєзагрозливих кровотеч кінцівок. Військовослужбовці США, а також інших країн-союзників альянсу НАТО, співробітники приватних військових компаній зробили свій вибір на користь нового високоякісного турнікета САТ.
Плануємо закупити та відправити 2 комплекти.
Ціль збору: - 11 900 грн.
Карти для збору : ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
Під час збору допомога Telegram каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя» так само йде до збору.
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