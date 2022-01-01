Увага Збір! Нашим воінам для виконання бойових завдань, РЄБобротьби, з оборони Нікополя та Нікопольського району на Зарядну станцію FlashFish AP1000 1800вт,1024 Вт/год + ДВІ Складні сонячні панелі FlashFish SP18V200W