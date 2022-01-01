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Увага Збір! Нашим воінам для виконання бойових завдань, РЄБобротьби, з оборони Нікополя та Нікопольського району на Зарядну станцію FlashFish AP1000 1800вт,1024 Вт/год + ДВІ Складні сонячні панелі FlashFish SP18V200W

Прилади РЄБ вже мають, алє перебуваючи в основному там, де немає можливості заряду РЄБ та інших приладів дуже потрібна Зарядна станція із сонячними панелями.

Обрали ось таку + ДВІ Складні сонячні панелі:
Зарядна станція FlashFish AP1000 1800вт,1024 Вт/год + ДВІ Складні сонячні панелі FlashFish SP18V200W
https://bezpeka-veritas.in.ua/ua/p2276924333-zaryadnaya-stantsiya-flashfish.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=m_shop_agm&utm_content=697784091823&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtNi0BhA1EiwAWZaANNdyPsnAqeM6y7Wcd7UrVWt_a210XdSO-Cw_yPXKApUDxgybw2K83RoCGPwQAvD_BwE
Будемо вдячні якщо хтось знайде дешевше, але з такими ж параметрами + сонячні панелі

Сумма збору за поний комплект: = 65 931 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592 

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4211 1305 0081 6444 

Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)

За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua

Потім відео, фото вручення та можливо роботи 
Репост також допомога.

Всім дякую!
Все буде Україна!

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