Увага Збір! Нашим захисникам, Нікопольцям, на Бінокуляр нічного бачення NV-880

Для успішнішого переміщення на авто в нічний час необхідний саме такий Бінокуляр нічного бачення NV-880.
Бо був, і вони знають, що з ним робити, щоб ІЧ не фонувало через лобове скло.
На додаткові запитання відповім, якщо треба, при зустрічі.
Купувати будемо тут: https://hunter.rozetka.com.ua/420775527/p420775527/
Хто знайде дешевше, тільки новий на гарантії – дайте знати.
Сума збору: – 28 000 грн.
Карти для збору:
4314 1402 0935 9592
Пумб Банк
4211 1305 0081 6444
Credit Dnipro
Оксана Зеленяк
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео вручення та можливо роботи
Репост також допомога.Всім дякую!
Все буде Україна!
1 комментарий