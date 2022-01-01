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Увага Збір! Нашим захисникам, Нікопольцям, на Бінокуляр нічного бачення NV-880


Для успішнішого переміщення на авто в нічний час необхідний саме такий Бінокуляр нічного бачення NV-880. 
Бо був, і вони знають, що з ним робити, щоб ІЧ не фонувало через лобове скло.
На додаткові запитання відповім, якщо треба, при зустрічі.

Купувати будемо тут: https://hunter.rozetka.com.ua/420775527/p420775527/

Хто знайде дешевше, тільки новий на гарантії – дайте знати.

Сума збору: – 28 000 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

Пумб Банк

4211 1305 0081 6444

Credit Dnipro

Оксана Зеленяк

За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua

Потім відео вручення та можливо роботи 
Репост також допомога.
Всім дякую!
Все буде Україна!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 10:36
4314 1402 0935 9592

4211 1305 0081 6444
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С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
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