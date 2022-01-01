Увага! Збір нашим захисникам на необхідні інструменти, для виконання робіт по ремонту бойових автомобілей прямо на фронті (відео)
Нашим захисникам, які знаходяться на лінії фронту, на нашому напрямку, необхідні інструменти для можливості термінового ремонту їх бойових авто і не тільки.
Давайте підтримаємо наших воїнів!
PS. На відео перший з права - мій рідний брат, Дмитро Артеменко.Сума збору: 17 261 грн.
Карти для збору:
4149 4991 4055 6000
Приват Банк
4211 1305 0081 6444
Credit Dnipro
Оксана Зеленяк
Детальніше про сам збір:
Набор инструментов на 233 ед. INTERTOOL ET-8233 серия STORM Cr-V на три трещотки 1/2 3/8 1/4
4 980 грн.https://prom.ua/p2037572367-nabor-instrumentov-233.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_nabory_instrumentov&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwztOwBhD7ARIsAPDKnkBXFJl1ALy9ZwCmWceu42HN46F_iE9lx86-tkVHZwBzXt-6kpfA8cAaAjWOEALw_wcB
НАБІР 2В1 АКБ MAKITA 36V (ГАЙКОВЕРТ DTW301 + БОЛГАРКА DGA504) НАБІР 2В1 МАКІТА
7 191 грн.https://benzomoto.in.ua/ua/p1875144210-nabor-2v1-akb.html
ШУРУПОВЕРТ MAKITA DF550 DWE (24V, 5.0 AH) З НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ
2 262 грн.https://benzomoto.in.ua/ua/p1378512165-shurupovert-makita-df550.html
АКУМУЛЯТОРНА МІНІ-ПИЛА MAKITA DUC155HN (24V, 5АH, ШИНА 15 СМ)
2 828 грн.https://benzomoto.in.ua/ua/p2174806451-akkumulyatornaya-mini-pila.html
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео вручення та можливо роботи в полі
Репост також допомога.Всім дякую!
Все буде Україна!
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