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Увага! Збір нашим захисникам на необхідні інструменти, для виконання робіт по ремонту бойових автомобілей прямо на фронті (відео)


Нашим захисникам, які знаходяться на лінії фронту, на нашому напрямку, необхідні інструменти для можливості термінового ремонту їх бойових авто і не тільки.

Давайте підтримаємо наших воїнів!



PS. На відео перший з права - мій рідний брат, Дмитро Артеменко.

Сума збору: 17 261 грн.

Карти для збору:

4149 4991 4055 6000

Приват Банк 

4211 1305 0081 6444 

Credit Dnipro

Оксана Зеленяк

Детальніше про сам збір:

Набор инструментов на 233 ед. INTERTOOL ET-8233 серия STORM Cr-V на три трещотки 1/2 3/8 1/4 
4 980 грн.
https://prom.ua/p2037572367-nabor-instrumentov-233.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_nabory_instrumentov&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwztOwBhD7ARIsAPDKnkBXFJl1ALy9ZwCmWceu42HN46F_iE9lx86-tkVHZwBzXt-6kpfA8cAaAjWOEALw_wcB


НАБІР 2В1 АКБ MAKITA 36V (ГАЙКОВЕРТ DTW301 + БОЛГАРКА DGA504) НАБІР 2В1 МАКІТА
7 191 грн.
https://benzomoto.in.ua/ua/p1875144210-nabor-2v1-akb.html

ШУРУПОВЕРТ MAKITA DF550 DWE (24V, 5.0 AH) З НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ
2 262 грн.
https://benzomoto.in.ua/ua/p1378512165-shurupovert-makita-df550.html

АКУМУЛЯТОРНА МІНІ-ПИЛА MAKITA DUC155HN (24V, 5АH, ШИНА 15 СМ)
2 828 грн.
https://benzomoto.in.ua/ua/p2174806451-akkumulyatornaya-mini-pila.html

За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua

Потім відео вручення та можливо роботи в полі

Репост також допомога.
Всім дякую!
Все буде Україна!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 10:04
За підсумками збору нашим захисникам на необхідні інструменти, для виконання робіт по ремонту бойових автомобілей прямо на фронті

Сума збору: 17 261 грн.

Станом на сьогодні зібрано: = 8 750 грн.

Залишилось зібрати: = 8 511 грн.


Карти для збору:

4149 4991 4055 6000

Приват Банк

4211 1305 0081 6444

Credit Dnipro

Оксана Зеленяк

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/24628
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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