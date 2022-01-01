Як і обіцяв створив групу в ФБ "Світлини Нікополя"



Не судіть суворо, група ще на стадії доопрацювання.



Завантажив декілька сьогоднішніх фото та Ласкаво прошу:



https://www.facebook.com/groups/367245889108850



Приєднуємося та додаємо світлини нашого рідного, незламного міста - Нікополь

Правила прості: - Ставимо люби світлини нашого міста, але тільки свої

Дякую!

Не судіть суворо, група ще на стадії доопрацювання.Завантажив декілька сьогоднішніх фото та Ласкаво прошу:Приєднуємося та додаємо світлини нашого рідного, незламного міста - НікопольПравила прості: - Ставимо люби світлини нашого міста, але тільки своїДякую!

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