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Як і обіцяв створив групу в ФБ "Світлини Нікополя"


Не судіть суворо, група ще на стадії доопрацювання.

Завантажив декілька сьогоднішніх фото та Ласкаво прошу:

https://www.facebook.com/groups/367245889108850

Приєднуємося та додаємо світлини нашого рідного, незламного міста - Нікополь
Правила прості: - Ставимо люби світлини нашого міста, але тільки свої
Дякую!

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