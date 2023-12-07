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Увага шахраї!

Дзвонить волонтерам, представляється Сергієм Лисаком, розмова в стилі: - Чув про Вас як про небайдужу людину, і ось потрібна допомога такій бригаді і т.д. Далі пропонує у листуванні по Viber.

Номер з якого дзвонить (по Viber) не належить Сергію Лисаку, у програмі Getcontact значитися як Ciko і ймовірно новий. Та й карта яку надсилає «Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації» взагалі вражає.

Цю публікацію вважаю як заяву до правоохоронних органів, якщо такі є.

Ну, а небайдужим Нікопольчанам, українцям – будьте уважні. Не робіть імпульсивно. Повно шахраїв. Донатьте тільки туди, кого особисто знаєте

Все буде Україна!
Джерело: https://t.me/nikopoldpua/20470

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