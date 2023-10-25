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Традиционно в субботу: - Просто поговорим


Традиционно в субботу: - Просто поговорим

Посилання на Збір коштів, про який іде мова, нашим літунам на ремонт «Пташки»
http://city-nikopol.com.ua/9909-uvaga-zbr-koshtv-nashim-ltunam-na-remont-ptashki.html

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