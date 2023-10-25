Традиционно в субботу: - Просто поговорим



Традиционно в субботу: - Просто поговорим



Посилання на Збір коштів, про який іде мова, нашим літунам на ремонт «Пташки»

http://city-nikopol.com.ua/9909-uvaga-zbr-koshtv-nashim-ltunam-na-remont-ptashki.html

Традиционно в субботу: - Просто поговоримПосилання на Збір коштів, про який іде мова, нашим літунам на ремонт «Пташки»

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую