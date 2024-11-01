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У Нікополі адвокатку не пустили до клієнта в РТЦК, погрожували, витягли з авто силоміць


У Нікополі адвокатку Дар’ю Соларьову не допустили до затриманого клієнта в РТЦК, попри пред’явлене посвідчення. Черговий відповів їй «И что?» та «Это ваши проблемы». На вимогу назвати посаду та прізвище – відмова.

Вона викликала поліцію, але доступу до клієнта так і не отримала. Коли слідувала за автобусом із ним, її авто оточили співробітники РТЦК. Один із них ліг на капот, інші заблокували рух. Коли Дар’я зупинилася, її силоміць витягли з машини зі словами: «Тебе пизда» (мовою оригіналу).

Все це зафіксовано на відеореєстратор. На записі видно побиття жінки співробітником РТЦК, блокування авто та погрози адвокатці.

Соларьова заявляє, що діяла в межах закону й лише намагалась надати правову допомогу. Вона подала заяву до поліції та закликає до розголосу.

Відео тут

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