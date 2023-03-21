Керівнику ТУ ДБР: "ПОВІДОМЛЕННЯ про вчинення кримінального правопорушення" А воз і нині там… А може, хоч тепер зрушить?

Минуло вже понад два роки з моменту, коли в моєму помешканні в Нікополі, там де була наша студія, пройшов обшук — із грубими порушеннями прав людини та журналіста, недопуском адвоката, залякуванням, фальсифікаціями та «дивними знахідками».Ще в серпні 2023 року я особисто звертався до ДБР з вимогою дати правову оцінку діям «исполняющих» слідчіх.Відповіді — жодної. Реакції — нуль.Заразадвокат Сергій Довгаль подав повторне Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення — з чітко описаними фактами, доказами, відео та посиланнями на українське й міжнародне право.Відповіді — жодної. Реакції — нуль. Може поки що?👉 Повний текст повідомлення





Керівнику

Територіального управління ДБР

розташованого у місті Полтава

вул. Соборності, буд. 37, м. Полтава, 36014

Заявник: Адвокат

Довгаль Сергій Володимирович

а/с 11, м. Київ, інд. 02101

м.т. 095 44 99 888

e-mail: ybc2006@i.ua

в інтересах

Артеменко Віктора Анатолійовича

ПОВІДОМЛЕННЯ

про вчинення кримінального правопорушення

(повторне)

Відповідно до ст. 365 КК України: «Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Щодо суті вчиненого кримінально караного діяння:

25 травня 2023 року, за місце провадження професійної журналістської діяльності Артеменко Віктора Анатолійовича (копія посвідчення буде надано додатково), з адресою: вул. Івана Сірка буд. 8, кв. 2 в м. Нікополь, Дніпропетровської області, було проведено обшук на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 травня 2025 року (копію додаю).





Під час проведення обшуку слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Дмитром Юрійовичем та іншими посадовими особами національної поліції, які при цьому були присутні – було допущено перевищення службових повноважень, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам Артеменко Віктора Анатолійовича.

21 серпня 2023 року Артеменко В.А. вже звертався на адресу ТУ ДБР у м. Полтава особисто безпосередньо та через засоби масової інформації з аналогічним повідомленням про вчинення кримінального правопорушення слідчим Сергієнко Д.Ю., з проханням надати його діям належної правової оцінки та кваліфікації і притягти, у випадку наявності підстав,

до кримінальної відповідальності, однак вказане звернення було залишено без жодної реакції та відповіді.





У зв’язку з наведеним, та через те, що вказаний незаконний, через істотно протиправні дії слідчого, обшук став підставою для відкриття кримінального провадження відносно Артеменко В.А., яке перебуває на розгляді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області (справа № 182/5957/23), що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам Артеменко В.А. – я змушений звернути з цим повідомленням про вчинення кримінального правопорушення та прошу надати оцінку законності діям та обставинам, які відбулися при проведенні вказаного обшуку.





По-перше, питання щодо об’єктивності та незалежності слідчого і можливої його зацікавленості, не з професійної точки зору, щодо результатів вказаного обшуку.

На обшук слідчий Сергієнко Д.Ю. приїхав з м. Дніпро разом з понятими на автомобілі Mitsubishi L200 з київським д.н.з. КА5495НР (фото автомобіля з камер спостереження додаю). Постає питання, чи є вказаний автомобіль службовим, якщо ні, то кому належить вказане київське авто, і на якій підставі слідчий з метою виконання своїх службових обов’язків користувався вказаним автомобілем, хто заправляв пальним вказане авто, хто керував вказаним автомобілем і хто був зацікавлений в сприянні організації цього обшуку і чи мала місце неправомірна вигода слідчого у цій ситуації.





По-друге, питання щодо законності поданого клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчою в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дірявко Юлією Володимирівною, без зазначення в цьому клопотанні наявності статусу журналіста у Артеменко В.А. та того що місцем проведення обшуку буде «Редакція газети «Місто Нікополь» - місцевого засобу масової інформації, що порушує ст.ст. 8, 10 Конвенції та суперечить Рішенням ЄСПЧ «Ernst and Others v. Belgium», «Roşca v. Moldova», «Saint-Paul Luxembourg S.A. v. Luxembourg» та інші і ч. 3 ст. 25 ЗУ «Про інформацію», що не було взято до уваги судом, через протиправні дії слідчої, та постановлено відповідно незаконну ухвалу про надання дозвіл на проведення обшуку, в тому числі з вилученням комп’ютерних систем, які належать журналісту та містять джерела його інформації, і не підлягають вилученню без відповідного мотивування в цих обставинах.





По-третє, питання щодо обґрунтованості початку проведення обшуку без надання Артеменко В.А. документів на підтвердження повноважень слідчого Сергієнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12023040000001138 від 16.10.2023 року (витяг з ЄРДР, Постанову про групу слідчих та інш.), адже в Ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 травня 2023 року у справі № 202/1920/23 відсутнє зазначення конкретних слідчих чи прокурорів яким надається дозвіл на проведення обшуку.





В четверте, питання щодо допущення неуповноважених оперативних співробітників до участі в обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України: «Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу».

В порушення вказаної норми та перевищуючи свої повноваження слідчий Сергієнко Д.Ю. допустив до участі в обшуку оперативних співробітників та інших невідомих осіб, без надання відповідних доручень, однак відмовив в допуску колеги пана Артеменко В.А. (08:00 хв. Відеозапису обшуку, буде надано детективу ДБР додатково), про яку він заявляв і речі якої в тому числі перебували за адресою обшуку. Протиправно та з перевищенням наданих повноважень слідчим Сергієнко Д.Ю. також не було допущено на місце проведення обшуку адвоката.





В п’яте, питання щодо порушення права на захист.

Відповідно до ст. 59 Конституції України: «Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав».





Відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК України: «Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення».





Натомість слідчим Сергієнко Д.Ю. з перевищенням своїх повноважень було заборонено Артеменко В.А. з погрозою застосування насильства зв’язатися зі своїм адвокатом та забезпечити його участь в обшуку (04:30 хв відеозапису обшуку). Слідчим також не було забезпечено Артеменко В.А. іншим безкоштовним адвокатом на його вимогу, що спричинило істотну шкоду його охоронюваним законом правам та порушення права на захист.

Вказане суперечить висновкам, зробленим в Постановах Верховного Суду від 14.09.2023 року у справі № 521/18533/15 та від 21.03.2023 року у справі № 336/941/19.





В шосте, слідчим Сергієнко Д.Ю. з перевищенням повноважень було допущено неповне фіксування всіх учасників обшуку при відеозйомці слідчої дії, в порушення ч. 7, 10 ст. 236 КПК України.

З Протоколу обшуку від 25 травня 2023 року (копію додаю) вбачається, що в обшуку приймало участь 8 осіб, які його і підписали, однак на відеозаписі видно лише іноді понятих, слідчого та одного оперативного співробітника, постають закономірні питання: чому всі вказані в протоколі особи на постійній основі не фіксувались відеозаписом, та що і де вони робили під час проведення обшуку (можливо штучно створювали докази обвинувачення Артеменко В.А., які потім були «виявлені» і вилучені слідчим) ? Хочу звернути увагу на виявлення під час обшуку макету гранати, яку слідчий виклав на стіл (відеозапис з останніми цифрами 003 на 18:20 хв.) і яка в подальшому тривалий час залишалась без відеоконтролю, вказаний макет гранати згодом виявився бойовою гранатою, а чи та це граната, яка дійсно була виявлена у Артеменко В.А. і була макетом, чи вона була підмінена на іншу вже бойову в період коли не фіксувалась на відеозаписі, адже її поміщення в сейфпакет та опечатування при виявленні слідчий протиправно не здійснив. Як видно на відеозаписі з останніми цифрами 002 на 09:00 хв., поки Артеменко В.А. перебував в туалеті, оперуповноважений протиправно знову відсутній в полі фіксації камери. На відеозаписі з останніми цифрами 005 на 07:00 хв ми бачимо якусь невідому особу, яка була запрошена слідчим і яка тривалий час безконтрольно сидить за комп’ютером, маючи доступ до його дисків, які згодом були вилучені і на яких була начебто виявлена інформація, яка була покладена в основу подальшого звинувачення Артеменко В.А.





В сьоме, щодо законності посилання слідчим на результати обшуку у кримінальному провадженні № 12023040000000484 від 25 травня 2023 року. Хочу зазначити що обшук було проведено 25 травня 2025 року з 07-17 годину по 09-40 годину, а відомості у вказаному кримінальному правопорушенні були внесені в ЄРДР о 12-51 годині, тобто слідча дія була проведена раніше внесення відомостей в ЄРДР, що відповідно до постанови ККС ВС від 30.10.2023 року у справі № 759/23184/20 свідчить про

недопустимість вказаного протоколу як доказу в силу ст. 86, 87 КПК України, однак використані слідчим Сергієнко Д.Ю. з перевищенням своїх повноважень в переліку доказів у цій справі, хоча у вказаному кримінальному провадженні на час проведення обшуку навіть не існувало Постанови про групу слідчих яким доручається проведення досудового розслідування і до якою би було включено слідчого Сергієнко Д.Ю.





На підставі викладеного вважаю, що слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Дмитром Юрійовичем було допущено перевищення службових повноважень з погрозою застосування насильства, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам Артеменко Віктора Анатолійовича, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 365 КК України.





Відповідно до ст. 214 КПК України: «Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається».





На підставі викладеного,

прошу:

внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості, щодо вчинення слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Дмитром Юрійовичем кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 365 КК України, розпочати розслідування та через 24 години надіслати на мою поштову адресу витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.





Додаток:

Повідомлення про кримінальне правопорушення від 21 серпня 2023 року з сайту. Копія Ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 травня 2025 року. Фото автомобіля Mitsubishi L200 д.н.з. КА5495НР. Копія Протоколу обшуку від 25 травня 2023 року.





Відеозаписи з обшуку, на які робляться посилання в цій заяві, будуть надані мною додатково, через їх великий розмір, детективу ДБР при допиті пана Артеменко В.А. в якості потерпілої особи.

11 липня 2025 року _______________________ Довгаль С.В.