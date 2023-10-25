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Увага! Збір коштів нашим літунам на ремонт «Пташки» ЗАКРИТ!

Нашим Літунам, які працюють по протилежному березі, яким ми вже допомагали, тобто – перевірені в роботі, просто необхідний ремонт «Пташки» потерпілої ушкодження.

Що могли вже зробили самотужки, але потрібні деталі для повноцінного ремонту. Замовлятимемо у США, тобто час на збір коштів + час доставки + час ремонту = немає часу.

Сума збору 350 уе. (з урахуванням доставки та ремонту) тобто, всього то = 12 600 грн.

Сподіваємося швидко закрити та в понеділок вже замовити.


Отже: Сума збору: 12 600 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)



Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»  https://t.me/nikopoldpua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 16:55
За підсумками збору коштів нашим летунам на ремонт «Пташки»

Сума збору: 12 600 грн.

на сьогодні зібрано: 7 050 грн.

залишилося зібрати: 5 550 грн.

Карти для збору:

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/20013

УВАГА! ЗБІР КОШТІВ НАШИМ ЛІТУНАМ НА РЕМОНТ «ПТАШКИ» ЗАКРИТ!
У понеділок передамо гроші
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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