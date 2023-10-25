Увага! Збір коштів нашим літунам на ремонт «Пташки» ЗАКРИТ!

Нашим Літунам, які працюють по протилежному березі, яким ми вже допомагали, тобто – перевірені в роботі, просто необхідний ремонт «Пташки» потерпілої ушкодження.
Що могли вже зробили самотужки, але потрібні деталі для повноцінного ремонту. Замовлятимемо у США, тобто час на збір коштів + час доставки + час ремонту = немає часу.
Сума збору 350 уе. (з урахуванням доставки та ремонту) тобто, всього то = 12 600 грн.
Сподіваємося швидко закрити та в понеділок вже замовити.
Отже: Сума збору: 12 600 грн.
Карти для збору:
5355 0821 0976 2623
УкрГазБанк (Віктор Артеменко)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Звіт про рух збору – щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!» https://t.me/nikopoldpua
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