Звернення, Нікопольчанина, а зараз військового лікаря "Шамана" з Славетної 93 ї до нас друзів, сусідів та всіх Нікопольчан



Звернення, Нікопольчанина, а зараз військового лікаря "Шамана" з Славетної 93 ї до нас друзів, сусідів та всіх Нікопольчан

Звернення, Нікопольчанина, а зараз військового лікаря "Шамана" з Славетної 93 ї до нас друзів, сусідів та всіх Нікопольчан

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