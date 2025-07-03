Як у Нікополі працюють волонтери: Страшно, але тут живуть люди



Як у Нікополі працюють волонтери: Страшно, але тут живуть люди







✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя!

Як у Нікополі працюють волонтери: Страшно, але тут живуть люди✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua/41380

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