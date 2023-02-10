Дрон "Mavic 3 ", для работы разведки, получили. Что дальше

Дрон "Mavic 3 ", для работы разведки по направлению ЭнергоДара, получили. Что дальше? На остаток средств, вместо третьей камеры, приобретаем дополнительные блоки питания, еще винты, усиленную антенну, кейс и др. В это время перепрашиваем, проверяем и все настраиваем для успешной работы.Что от вас, Уважаемые Никопольчане? От вас - терпение и вера в победу!Все будет Украина!Далее смотрите ролики проверки, испытаний и в скором времени самой работы