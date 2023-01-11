Промежуточный отчет: по СБОРУ средств на авто НАШИМ разведчикам под Бахмутом

Поясню почему и что дальше:

26 декабря 2022 года мы объявили СБОР средств на авто НАШИМ разведчикам под Бахмутом. Подробнее смотри по ссылке:Собрано, в принципе достаточно.Авто сейчас в Германии. Никопольчанин уже отправил его на СТО, к осмотру и подготовке для перегона. Завтра перевожу деньги, Никопольчанин оформляет документы докладывает недостающую сумму и гонит авто в Никополь, от потолка до полика забитую еще и .., о чем он опишет сам если посчитает нужным, а мы продолжим о своем.Авто по прибытию поставим к осмотру нашим автослесарям и погоним в направлении Бахмута нашим разведчикам. Думаю тоже не пустую, загрузим тем чего им не хватает (что скажут) .Кто что захочет передать или принять участие звоните: 050 708 5305 Виктор Артеменко( 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк )По прибытию в Никополь сниму короткий сюжет.И конечно отличный сюжет с крайнего места доставки авто, планируем Бахмут.На сегодня, как то так.Скажите -