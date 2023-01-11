Промежуточный отчет: по СБОРУ средств на авто НАШИМ разведчикам под Бахмутом

26 декабря 2022 года мы объявили СБОР средств на авто НАШИМ разведчикам под Бахмутом. Подробнее смотри по ссылке:
http://city-nikopol.com.ua/9780-dobrogo-vechora-mi-s-nkopolja-davajte-delom-pomozhem-nashim-razvedchikam-mochit-orkov.html
На сейчас Докладываю!
Собрано 190 000 грн., в принципе достаточно.
Поясню почему и что дальше:
Авто сейчас в Германии. Никопольчанин уже отправил его на СТО, к осмотру и подготовке для перегона. Завтра перевожу деньги, Никопольчанин оформляет документы докладывает недостающую сумму и гонит авто в Никополь, от потолка до полика забитую еще и .., о чем он опишет сам если посчитает нужным, а мы продолжим о своем.
Авто по прибытию поставим к осмотру нашим автослесарям и погоним в направлении Бахмута нашим разведчикам. Думаю тоже не пустую, загрузим тем чего им не хватает (что скажут) .
Кто что захочет передать или принять участие звоните: 050 708 5305 Виктор Артеменко
( 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк )
По прибытию в Никополь сниму короткий сюжет.
И конечно отличный сюжет с крайнего места доставки авто, планируем Бахмут.
На сегодня, как то так.
Скажите - МЫ ВСЕ МОЛОДЦЫ!!!
Все будет Украина!!!