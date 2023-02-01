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Візит Голови НСЖУ Сергія Томіленка до Нікополя: обговорення проблем журналістів у зоні бойових дій

До Нікополя з робочим візитом прибув Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Під час зустрічі з місцевими членами НСЖУ, які залишаються та продовжують працювати в умовах війни, обговорили щоденні виклики, з якими стикаються журналісти в зоні активних бойових дій.

Учасники отримали вичерпні відповіді на свої запитання та намітили спільний план дій за кількома ключовими напрямками.

Нікополь тримається, Нікополь працює, Нікополь наближає нашу спільну перемогу!
 Все буде Україна! 
Дякуємо

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