"Доброго вечора, ми с Нікополя!" Давайте Делом поможем НАШИМ разведчикам мочить Орков

Уважаемые Никопольчане, Марганчане, Покровчане все наши читатели, Украинцы!
Многие знают нашего Никопольчанина Павла Болденко который сейчас в группе разведки ЗСУ под Бахмутом.
Это мой лучший друг, считаю его Братом. Стараюсь держаться с ним на связи.
Еще пару недель назад созванивались и на мой вопрос: - "Может что нужно?" Отвечал: - "Нет, все есть.". Но потом прислал видео первого прилета по их "таракашке" который второго уже не выдержал.
То есть разведгруппа осталась практически без средства передвижения. Я предложил помочь нашим пацанам под Бахмутом и организовть сбор средств на авто.
На olx.ua выбрали вот такое: (см. фото).
Думаю со сбором мы справимся за пару недель. Потом авто пригоним в Никополь где чудо мастера осмотрят и подправят. И дней через 15-20 "таракашка" должен помогать нашим разведчикам мочить Орков.
Многие знают как я отношусь к сборам, объявил сбор только когда четко знаю куда и на что пойдут средства.
Давайте Делом поможем НАШИМ мочить Орков.
Сумма сбора: 200 000 грн.
Карточка для сбора: 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк
Каждый вечер на ТГ канале "Доброго вечера мы с Никополя!" вы сможете видеть сколько средств зашло и сколько еще осталось.
По итогу будет материал о передаче авто нашим воинам, а потом сюжет с передка - как справляется "таракашка".
Все буде Україна! Віримо в ЗСУ!
1 комментарий