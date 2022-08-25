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"Доброго вечора, ми с Нікополя!" Давайте Делом поможем НАШИМ разведчикам мочить Орков

Уважаемые Никопольчане, Марганчане, Покровчане все наши читатели, Украинцы!

Многие знают нашего Никопольчанина Павла Болденко который сейчас в группе разведки ЗСУ под Бахмутом.

Это мой лучший друг, считаю его Братом. Стараюсь держаться с ним на связи. 

Еще пару недель назад созванивались и на мой вопрос: - "Может что нужно?" Отвечал: - "Нет, все есть.". Но потом прислал видео первого прилета по их "таракашке" который второго уже не выдержал. 



То есть разведгруппа осталась практически без средства передвижения. Я предложил помочь нашим пацанам под Бахмутом и организовть сбор средств на авто.
На olx.ua выбрали вот такое: (см. фото). 

Думаю со сбором мы справимся за пару недель. Потом авто пригоним в Никополь где чудо мастера осмотрят и подправят. И дней через 15-20 "таракашка" должен помогать нашим разведчикам мочить Орков.

Многие знают как я отношусь к сборам, объявил сбор только когда четко знаю куда и на что пойдут средства. 
Давайте Делом поможем НАШИМ мочить Орков.

Сумма сбора: 200 000 грн.

Карточка для сбора: 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк

Каждый вечер на ТГ канале "Доброго вечера мы с Никополя!" вы сможете видеть сколько средств зашло и сколько еще осталось.

По итогу будет материал о передаче авто нашим воинам, а потом сюжет с передка - как справляется "таракашка".

Все буде Україна! Віримо в ЗСУ!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 12:39
Промежуточный отчет по сбору средств на авто нашим разведчикам под Бахмутом

Сумма сбора (объявлен 26.12 в 11:00): - 200 000 грн.
Собрано за сутки (по состоянию на 27.12 12:00): всего 6 720 грн.
Суммы от 20 до 1000 грн.
Слабенько но, оптимизма не теряем, понимаем что праздник и отсутствие электричества во многих районах.

Спасибо за звонки с предложениями поддержки, а именно:
- Никопольчанин "В" едет в Польшу и посмотрит что можно там взять
- Никопольчанин "А" предлагает рассмотреть вариант пригона из Норвегии (обсуждаем)
- Никопольчанин "С" спрашивает - сколько осталось - готов добавить крупную сумму

Сбор продолжаем!!!

По итогу будет материал о передаче авто нашим воинам, а потом сюжет с передка.

Все буде Україна! Віримо в ЗСУ!
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С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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