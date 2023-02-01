ВСІ НОВИНИ:

Представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відвідали Нікопольську районну військову адміністрацію

Наприкінці березня представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відвідали Нікопольську районну військову адміністрацію, де зустрілися із заступником начальника РВА Іваном Базилюком, щоб обговорити ситуацію з дотриманням прав людини в умовах війни.

«Візит представників ООН є важливим для висвітлення реального стану справ у прифронтових громадах. Ми відкриті до діалогу та завжди готові надавати об’єктивну інформацію щодо викликів, з якими стикається район. Сподіваємося, що міжнародна увага сприятиме вирішенню нагальних питань і посиленню захисту прав наших громадян», – зазначив Іван Базилюк.

Обговорення охоплювало питання безпеки цивільного населення, гуманітарної ситуації та механізмів реагування на порушення прав людини.

Нікопольщина залишається в центрі уваги міжнародних організацій, що працюють над захистом прав людини в Україні. Дякуємо представникам ООН за увагу до нашого району!

Нікопольська районна державна адміністрація. Офіційна сторінка 

✔️Telegram канал: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.