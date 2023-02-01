Наприкінці березня представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відвідали Нікопольську районну військову адміністрацію, де зустрілися із заступником начальника РВА Іваном Базилюком, щоб обговорити ситуацію з дотриманням прав людини в умовах війни.
«Візит представників ООН є важливим для висвітлення реального стану справ у прифронтових громадах. Ми відкриті до діалогу та завжди готові надавати об’єктивну інформацію щодо викликів, з якими стикається район. Сподіваємося, що міжнародна увага сприятиме вирішенню нагальних питань і посиленню захисту прав наших громадян», – зазначив Іван Базилюк.
Обговорення охоплювало питання безпеки цивільного населення, гуманітарної ситуації та механізмів реагування на порушення прав людини.
Нікопольщина залишається в центрі уваги міжнародних організацій, що працюють над захистом прав людини в Україні. Дякуємо представникам ООН за увагу до нашого району!
Нікопольська районна державна адміністрація. Офіційна сторінка
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