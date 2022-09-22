Пойдут ли воевать сыновья раZZийских генералов?

Высшие офицеры ВС РФ имеющие сыновей призывного возрастаПишем по-русски специально, чтобы поняли и те, кто читает нас “оттуда”. Бункерный сумасшедший дед объявил “частичную” мобилизацию – но с учетом скорости, с которой ВСУ отправляют российских солдат на тот свет, она очень скоро станет всеобщей.
И вот какое дело. Многие сыновья российских генералов, адмиралов и полковников, как раз подходят под нужды частичной мобилизации. Россияне, не хотите ли задать несколько вопросов этим заботливым папкам? Например, показали ли они пример остальным: отправили ли в первых рядах на войну своих детишек?
Дети генералов! Родина в опасности!Не будут ли эти папки против, если их сыновья сами изъявят желание пойти воевать? Где вообще сейчас эти их сыновья, не они ли раскупили билеты во все доступные направления куда угодно подальше из россии? И не жмёт ли папкам нигде, когда их сынульки греют свои жопки в безопасности, в то время как ваши дети отправляются на фронт обычным пушечным мясом?
Представляем вашему вниманию небольшую подборку. Это российские командиры, о которых мы писали ранее, и у которых есть сыновья призывного возраста. Среди них – говорящая голова минобороны рф Игорь Конашенков, главкомы ВМФ и ВВС, и многие другие, очень интересные персонажи.
Сын генерала КонашенковаГенерал-лейтенант Конашенков Игорь Евгеньевич, официальный представитель минобороны рф.
Сын Конашенков Никита Игоревич, 22.07.1990. https://instagram.com/n_konashenkov_2207, https://www.facebook.com/blood2207/.
Сын адмирала ЕвменоваАдмирал Евменов Николай Анатольевич, главнокомандующий ВМФ.
Старший сын Евменов Роман Николаевич, 09.07.1989. Военный моряк в звании капитана 3 ранга. Проходил службу на Северном флоте, сейчас обучается в Военно-морской академии. Телефон +79113205588. Почта evmenovroman@mail.ru.
ОК https://ok.ru/profile/564970108231.
Младший сын Евменов Юрий Николаевич, 06.12.1999. Обучается в Ульяновском институте гражданской авиации. Телефон +79176038721. https://vk.com/id3944612, https://www.instagram.com/yuri63816/.
Сын генерала ДроноваГенерал-лейтенант Дронов Сергей Владимирович, главнокомандующий ВВС.
Сын Дронов Дмитрий Сергеевич, 16.10.1992. ВК https://vk.com/dronya92. Почта dronov_ds@mail.ru.
Сыновья адмирала СоколоваВице-адмирал Соколов Виктор Николаевич, командующий Черноморского флота.
Старший сын Соколов Андрей Викторович, 06.09.1992. ВК https://vk.com/id26258365.
Младший сын Соколов Никита Викторович, 02.11.1998. ОК https://ok.ru/profile/558680264172
Сын адмирала ПешковаКонтр-адмирал Пешков Александр Игоревич, командующий Каспийской флотилией.
Сын: Пешков Максим Александрович, 05.10.1997, выпускник Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (2021). ВК https://vk.com/vladimirgoodwin Skype:maxpeshkov1
Сын адмирала КочемазоваКонтр-адмирал Кочемазов Виктор Николаевич, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Сын Кочемазов Андрей Викторович, 07.03.1997. ВК https://vk.com/id26155758 (Андрей Кривошеев), https://vk.com/id89111533, https://vk.com/id89092355, https://vk.com/id51289226.
Сын адмирала ПинчукаВице-адмирал Пинчук Сергей Михайлович, начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.
Сын Пинчук Владимир Сергеевич, 20.08.2000. https://vk.com/id272564726, https://vk.com/id245168540, https://vk.com/id185320221.
Сын генерала ПчелыГенерал-майор Пчела Олег Владимирович, командир 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии.
Сын Пчела Александр Олегович, 10.01.1991. Окончил Ульяновский институт гражданской авиации. Профили https://vk.com/sanchoys91, https://ok.ru/profile/557987912516. Почта Sanchoys91@mail.ru. Телефон +79833086823
Сын генерала ЗавадскогоГенерал-майор Завадский Владимир Васильевич, командующий Таманской дивизией.
Старший сын Завадский Дмитрий Владимирович, 31.07.2003. Курсант Тверского суворовского училища. https://ok.ru/profile/530267066676, https://vk.com/id556332726
Сын полковника ВарпаховичаПолковник Варпахович Николай Николаевич, командир Гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, начальник Энгельсского местного гарнизона.
Старший сын Варпахович Кирилл Николаевич 05.04.1990 телефон +79209945354. Его жена Варпахович (Савидова) Анастасия Михайловна 09.10.1995 https://vk.com/aaasyonysh https://ok.ru/profile/539838036260 телефон +79006090185, почта savidova_nastya@mail.ru
Второй сын Варпахович Владислав Николаевич 30.08.2002 https://vk.com/bronytunya
Сын полковсника ТимошинаПолковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир 52-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.
Сын Тимошин Олег Олегович, 23.10.1998, старый профиль в ОК https://ok.ru/profile/526844781373, активная страница в ВК на имя Олег Полоз https://vk.com/id86330872. Телефон +79183644454.
Сын кап-раз МихолапаКапитан 1 ранга Михолап Олег Константинович, Командир бригады 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Старший сын Михолап Игорь Олегович, 03.04.2001 https://vk.com/igor_mixolap и https://www.instagram.com/so__mig/. Учится в Санкт-Петербурге на штурмана военного корабля.
Сын кап-два ТабачногоКапитан 2 ранга Табачный Константин Сергеевич, командир дивизиона 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Сын Табачный Дмитрий Константинович 08.08.1998, зарегистрирован по адресу отца в Севастополе. Учится в Академии морского флота в Санкт-Петербурге
https://t.me/osintbees/
Источник: Доброго вечора, ми з Нікополя!