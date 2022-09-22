ВСІ НОВИНИ:

Пойдут ли воевать сыновья раZZийских генералов?


Высшие офицеры ВС РФ имеющие сыновей призывного возраста

Пишем по-русски специально, чтобы поняли и те, кто читает нас “оттуда”. Бункерный сумасшедший дед объявил “частичную” мобилизацию – но с учетом скорости, с которой ВСУ отправляют российских солдат на тот свет, она очень скоро станет всеобщей.
И вот какое дело. Многие сыновья российских генералов, адмиралов и полковников, как раз подходят под нужды частичной мобилизации. Россияне, не хотите ли задать несколько вопросов этим заботливым папкам? Например, показали ли они пример остальным: отправили ли в первых рядах на войну своих детишек?

Дети генералов! Родина в опасности!

Не будут ли эти папки против, если их сыновья сами изъявят желание пойти воевать? Где вообще сейчас эти их сыновья, не они ли раскупили билеты во все доступные направления куда угодно подальше из россии? И не жмёт ли папкам нигде, когда их сынульки греют свои жопки в безопасности, в то время как ваши дети отправляются на фронт обычным пушечным мясом?
Представляем вашему вниманию небольшую подборку. Это российские командиры, о которых мы писали ранее, и у которых есть сыновья призывного возраста. Среди них – говорящая голова минобороны рф Игорь Конашенков, главкомы ВМФ и ВВС, и многие другие, очень интересные персонажи.

Сын генерала Конашенкова

Генерал-лейтенант Конашенков Игорь Евгеньевич, официальный представитель минобороны рф.
Генерал Конашекнов сын Конашенкова
Сын Конашенков Никита Игоревич, 22.07.1990. https://instagram.com/n_konashenkov_2207, https://www.facebook.com/blood2207/.

Сын адмирала Евменова

Адмирал Евменов Николай Анатольевич, главнокомандующий ВМФ.
Адмирал ЕвменовСын Евменова

Старший сын Евменов Роман Николаевич, 09.07.1989. Военный моряк в звании капитана 3 ранга. Проходил службу на Северном флоте, сейчас обучается в Военно-морской академии. Телефон +79113205588. Почта evmenovroman@mail.ru.
ОК https://ok.ru/profile/564970108231.
Младший сын Евменов Юрий Николаевич, 06.12.1999. Обучается в Ульяновском институте гражданской авиации. Телефон +79176038721. https://vk.com/id3944612, https://www.instagram.com/yuri63816/.

Сын генерала Дронова

Генерал-лейтенант Дронов Сергей Владимирович, главнокомандующий ВВС.
Генерал дронов Сын генерала Дронова
Сын Дронов Дмитрий Сергеевич, 16.10.1992. ВК https://vk.com/dronya92. Почта dronov_ds@mail.ru.

Сыновья адмирала Соколова

Вице-адмирал Соколов Виктор Николаевич, командующий Черноморского флота.


Старший сын Соколов Андрей Викторович, 06.09.1992. ВК https://vk.com/id26258365.
Младший сын Соколов Никита Викторович, 02.11.1998. ОК https://ok.ru/profile/558680264172

Сын адмирала Пешкова

Контр-адмирал Пешков Александр Игоревич, командующий Каспийской флотилией.
Адирал ПешковСын адмирала Пешкова
Сын: Пешков Максим Александрович, 05.10.1997, выпускник Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (2021). ВК https://vk.com/vladimirgoodwin Skype:maxpeshkov1

Сын адмирала Кочемазова

Контр-адмирал Кочемазов Виктор Николаевич, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Адмирал Кочемазов Сын адмирала Кочемазова
Сын Кочемазов Андрей Викторович, 07.03.1997. ВК https://vk.com/id26155758 (Андрей Кривошеев),  https://vk.com/id89111533, https://vk.com/id89092355, https://vk.com/id51289226.

Сын адмирала Пинчука

Вице-адмирал Пинчук Сергей Михайлович, начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.
Адмирал Пинчук Сын адмирала Пинчука
Сын Пинчук Владимир Сергеевич, 20.08.2000. https://vk.com/id272564726, https://vk.com/id245168540, https://vk.com/id185320221.

Сын генерала Пчелы

Генерал-майор Пчела Олег Владимирович, командир 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии.
Генерал ПчелаСын генерала Пчелы
Сын Пчела Александр Олегович, 10.01.1991. Окончил Ульяновский институт гражданской авиации. Профили https://vk.com/sanchoys91, https://ok.ru/profile/557987912516. Почта Sanchoys91@mail.ru. Телефон +79833086823

Сын генерала Завадского

Генерал-майор Завадский Владимир Васильевич, командующий Таманской дивизией.
Генерал Завадский Сын генерала Завадского
Старший сын Завадский Дмитрий Владимирович, 31.07.2003. Курсант Тверского суворовского училища. https://ok.ru/profile/530267066676, https://vk.com/id556332726

Сын полковника Варпаховича

Полковник Варпахович Николай Николаевич, командир Гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, начальник Энгельсского местного гарнизона.
Полковник Варпахович Сын полковника Варпаховича
Старший сын Варпахович Кирилл Николаевич 05.04.1990 телефон +79209945354. Его жена Варпахович (Савидова) Анастасия Михайловна 09.10.1995 https://vk.com/aaasyonysh https://ok.ru/profile/539838036260 телефон +79006090185, почта savidova_nastya@mail.ru
Второй сын Варпахович Владислав Николаевич 30.08.2002 https://vk.com/bronytunya

Сын полковсника Тимошина

Полковник Тимошин Олег Евгеньевич, командир 52-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.
Полковник Тимошин и сын
Сын Тимошин Олег Олегович, 23.10.1998, старый профиль в ОК https://ok.ru/profile/526844781373, активная страница в ВК на имя Олег Полоз https://vk.com/id86330872. Телефон +79183644454.

Сын кап-раз Михолапа

Капитан 1 ранга Михолап Олег Константинович, Командир бригады 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Капитан Михолап Сын капитана Михолапа
Старший сын Михолап Игорь Олегович, 03.04.2001 https://vk.com/igor_mixolap и https://www.instagram.com/so__mig/. Учится в Санкт-Петербурге на штурмана военного корабля.

Сын кап-два Табачного

Капитан 2 ранга Табачный Константин Сергеевич, командир дивизиона 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.
Сын капитана Табачного
Сын Табачный Дмитрий Константинович 08.08.1998, зарегистрирован по адресу отца в Севастополе. Учится в Академии морского флота в Санкт-Петербурге
https://t.me/osintbees/

Источник: Доброго вечора, ми з Нікополя!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.