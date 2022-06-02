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Операция "Инферно": на россиян, убивавших в Украине, объявили охоту

Неизвестные предлагают от 3 до 5 тысяч долларов за каждого убитого оккупанта

Группа неизвестных предпринимателей пообещала вознаграждения за ликвидацию оккупантов, которые ответственны за массовые убийства украинцев в Буче и других городов Киевской области.

Соответствующая информация обнародована на сайте "Операция Инферно". Авторы сайта представляются, как "группа анонимных ИТ бизнесменов", которая решила создать криптовалютный фонд в размере 1 миллиона USDT (1 USDT = 1 доллару США).

Средства из этого фонда они обещают выплачивать тем, кто ликвидирует идентифицированных российских солдат. Кроме того неизвестные готовы заплатить и за убитых родственников оккупантов.

"Операция будет продолжаться десятки лет пока последний из идентифицированных ублюдков не умрёт", — говорится в информации на сайте.

"Бизнесмены" предлагают от 3 до 5 тысяч долларов за убийство российских солдат, а также по тысяче долларов за их родственников.

Всего в "черном списке" сотня оккупантов, часть из них, судя по всему, уже ликвидирована.


Источник публикации: telegraf.com.ua
Сайт: "Операция Инферно"

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