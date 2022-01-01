ФСБ сообщила о задержании террористической группы, планировавшей по заданию СБУ убийство тележурналиста Владимира Соловьева. Подробности ужасны. У террористов изъяты предназначенные для этого убийства 1000 (тысяча!) патронов.А еще - представляете? - самодельные (!) коктейли Молотова в восьми бутылках, шесть пистолетов Макарова, граната РГД-5 и обрез охотничьего ружья (тоже популярное у спецслужб оружие возмездия), поддельные (!!!) украинские паспорта, наркотики, националистическая атрибутика и литература…Страшно подумать: после понюшки кокаина в беднягу намеревались выпустить не одну пулю, а тысячу. Методично перезаряжая обоймы. Забросать этот телесный дуршлаг коктейлями Молотова, а потом произвести в обугленную голову контрольный выстрел из обреза! После вслух зачитать пару страниц из жизнеописаний Мельника с Бандерой и тут же героически подорвать себя гранатой, чтобы врагу не достаться.И, конечно, террористическая группа, как это всегда бывает в сообщениях ФСБ, таскала за собой библиотеку националистической литературы. Без этого никак нельзя. Националистическая литература очень, очень помогла бы осуществить задуманное злодейство.Неисправимые идиоты сочиняют эти сообщения уже сто лет, уже несколько поколений идиотов.Или вот еще, смотрите. Еще одна группа террористов. На белом мерседесе с украинскими номерами! Красиво же. Даже немного романтично. И очень правдоподобно. Ясно же, что любой здравомыслящий террорист, задумавший затеряться в Брянской области, непременно выбрал бы для этого такую машину.