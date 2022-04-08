Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

13 квітня, середа, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Сьогодні з депутатами провели сесію міської ради, на якій прийняли ряд важливих рішень, які, враховуючи дію воєнного стану, необхідні для функціонування міста та допомоги військовим.Ухвалили рішення надання звання «Почесний громадянин м.Нікополя» тим героям, які загинули захищаючи нашу державу і нас з вами. На засіданні сесії ми вручили відзнаки та свідоцтво «Почесний громадянин м.Нікополя» близьким загиблих воїнів. Слава Героям!Завдяки нашим військовим в межах доріг біля Нікополя та району немає ворожих військ та техніки. Тому нехай ваш вечір буде добрим, а ніч спокійною.Нагадую, що під час спрацювання сирени необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги. Не нехтуйте елементарними правилами, які можуть врятувати вам життя!Все буде Україна!